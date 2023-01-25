Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup’ta ilk yarıyı en yakın rakibinin 4 puan önünde lider tamamlayan Yunusemre Belediyespor, zorlu ikinci yarı maratonu öncesinde buluşarak şampiyonluğa kenetlendi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup’ta ilk yarıyı en yakın rakibinin 4 puan önünde lider tamamlayan Yunusemre Belediyespor, zorlu ikinci yarı maratonu öncesinde buluşarak şampiyonluğa kenetlendi.

Bölgesel Amatör Lig’de ilk yarıyı en yakın rakibinin 4 puan önünde lider tamamlayan Yunusemre Belediyespor’da tüm gözler bu hafta sonunda başlayacak ikinci yarı müsabakalarına çevrildi. Zorlu yarı maraton öncesi düzenlenen moral yemeğinin ardından İrfan Meclisi’nde bir araya gelen yönetim, teknik heyet ve futbolcular, şampiyonluk için kenetlendi. Toplantıda konuşan Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, ilk devrede gösterilen özverinin ikinci yarıda da süreceğine inandıklarını belirterek, puan ve fikstür avantajını değerlendirip sezon sonunda 3. Lig biletini almak istediklerini söyledi. Belirlenen hedeflere el birliğiyle ulaşmak istediklerini kaydeden Alkan, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başta olmak üzere takıma destek olan herkese teşekkür etti. Alkan, "Biz bu ekibe yürekten inanıyoruz. Sakatlık, kaza bela olmazsa inşallah yolun sonunda Yunusemre’yi profesyonel lige taşıyacağız" diye konuştu.

Yunusemre Belediyespor, ikinci yarının ilk haftasında 29 Ocak Pazar günü saat 14.00’te İstanbul ekibi Bağcılarspor’u, Muradiye Futbol Sahası’nda ağırlayacak. Bu maç öncesinde Yunusemre Belediyespor, 30 puanla zirvede yer alırken, Bağcılarspor ise 20 puanla 7. sırada bulunuyor.