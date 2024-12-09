Kayseri Şeker Süper Amatör Küme A Grubu lideri Özvatanspor, ligin 7. haftasında oynadığı maçta rakibi Başakpınarspor’u 4-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Stat: Başakpınar Stadı
Hakemler: Ahmet Pakırcı, Yasin Emre Ceylan, İbrahim İmrağ
Başakpınarspor:Abdullah Yakup Boyraz, Burak İndap, Ali Eren Taşdemir (Atakan Demirezen dk. 46), Ünal Narinç (Alican Koçer dk. 70), Bilal Çavuş, Yunus Emre Kulan (Mehmet Kıraç dk. 80) Emre Fındık, Halil İbrahim Aslan (Erkam Boyraz dk. 46), Murat Kıraç, Emrecan Tepedaş, Cengiz Çay (Turan Derecik dk. 70)
Özvatanspor: Ali Birol, Muhammed Kadir Aydoğdu (Erdem Demir dk. 46), Sedat Sönmez, Mücahit Mehmet Karer, Talha Çoban, Mehmet Kahveci, İsmail Erdi Halis, Sait Mert Akgöz, Şenol Büyükçekiç (Mehmet Şahin Dinç dk. 46), (Mustafa Büyükçekiç dk. 80), Mevlüt Metin, Resul Yıldırım (Kerem Yıldırım dk. 88)
Goller: Mevlüt Metin (dk. 16, 89), Resul Yıldırım (dk. 45+1), Kerem yıldırım (dk. 90+1) (Özvatanspor)
Kırmızı Kart: Sait Mert Akgöz (dk. 73) (Özvatanspor)
Kaçan Penaltı: Emrecan Tepedaş (dk. 32) (Başakpınarspor)