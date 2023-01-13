İlk yarıyı lider tamamlayan Kepez Belediyespor, ikinci yarıya başarılı kadrosunu koruyarak hazırlandı

İlk yarıyı lider tamamlayan Kepez Belediyespor, ikinci yarıya başarılı kadrosunu koruyarak hazırlandı

Antalya’nın 3’üncü Lig temsilcisi Kepez Belediyespor, lider başlayacağı ikinci yarının ilk maçını Pazar günü Merkür Holding Erbaaspor deplasmanında başlayacak. İlk yarıyı 33 puan ile birinci tamamlayan Kepez Belediyespor, Tokat temsilcisinden 3 puan alarak ikinci yarıya başlamak istiyor. Hasan Doğan Stadı’ndaki hazırlık antrenman sayısını günde 2’ye çıkartan takım, moral ve motivasyon yönünden üstünlüğünü koruyor.

Başarılı olan kadroyu koruyarak ara tatili geçirdiklerini açıklayan teknik patron Şakir Filiz, hazırlık çalışmalarını kendi tesislerinde yapmanın avantajını yaşadıklarını söyledi. Takımının ikinci yarıya hazır olduğunu vurgulayan Filiz, ‘Her maçtan puan alma stratejimiz devam edecek. Ligi en iyi yerinde bitirmek istiyoruz. Bir tane transfer isteğimiz var. İleriye dönük, önümüzdeki senelerde işimize yarayacak bir oyuncu alabiliriz. İlk maçımız deplasmanda olacak. İçeride ya da dışarıda aynı oyunumuzu oynuyoruz, her yerde kazanmak istiyoruz’ diye konuştu.