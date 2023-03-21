Misli.Com Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele veren Bodrum’un takımı Çağdaş BodrumSpor, 21. Hafta mücadelesinde Ankaragücü Mamak Belediyesi ile kendi evinde karşılaştı.

Bodrum’un takımı Çağdaş Bodrum Spor ’un seyirci geliri kadar, Çağdaş Holding’in de katkı koyduğu “bir bilet senden, bir bilet bizden” kampanyası ile elde edilen toplam meblağın deprem mağdurları için oluşturulan fona aktarıldığı maç, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar ve hayatını kısa bir süre önce kaybeden OGM Ormanspor başantrenörü Özgür Adıgüzel için yapılan saygı duruşuyla başladı.

Bitez Bodrum Spor Salonu’nda gerçekleşen karşılaşmaya 37 puan ile lider olarak çıkan ve maça rakibine oranla hızlı başlayan Bodrum’un Takımı, ilk çeyreği 22-20 önde geçerken, ilk yarıyı, 41-35 rakibinin önünde tamamladı. İkinci yarının başlama düdüğüyle daha iyi bir oyun sergileyen Çağdaş Bodrum Spor, üçüncü çeyreği 66-42 arayı açarak geçerken, maçın son düdüğüyle 84-55galip tamamlayarak 22. Haftaya lider olarak girdi. Maça, Hakan Yapar, Chris Warren, Fatih Can Titiz, Horace Spancer, Erdem İlter ilk beşi ile sahaya çıkan çıkan ve oynadığı organize oyunları ile maçta üstünlüğü elde eden takım Çağdaş Bodrum Spor oldu. Maçta Caner Ercan 9, Yiğitcan Turna 10, Chris Warren 15 sayı atarken, Hakan Yapar 16 sayı 5 asist ve 7 ribount ile takımın en skorer oyuncusu oldu.

Çağdaş Bodrum Spor başantrenörü Ender Arslan, lig maçlarının bitmesine 10 hafta kala Çağdaş Bodrum Spor’un ligde kendi sahasında hiç mağlubiyet almayan tek takım olduğunu dile getirdi. Ender Arslan maç sonrasında yaptığı açıklamasında şunları söyledi; “Öncelikle OGM Ormanspor başantrenörü Özgür Adıgüzel abim hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Bizim Telekom’da takım arkadaşlığımız olmuştu. Bütün camianın çok sevdiği bir abimizi kaybettik. Gerçekten çok erken bir kayıp oldu. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Maça gelecek olursak, Ankara son 5 maçın dördünü kazanmış, çok formda, çok tehlikeli bir hücum takımı. İki devrede de çok iyi savunma yaptık. İlk devre biraz hücumda gerginliğimiz vardı açıkçası. 2’inci yarı o gerginliği de üstümüzden atınca, fark açıldı. Ama bu fark maçın kolay olduğunu göstermiyor. Bence tamamen bizim maça yaklaşımımız, rakibi ciddiye almamızla ilgili. Oyuncuları ve teknik ekibimi tebrik ediyorum. Şampiyonluk yolunda devam ediyoruz”

Misli.Com Türkiye Basketbol Ligi’nde 22. hafta maçlarında yine kendi evinde seyircisinin desteğiyle mücadele verecek olan Bodrum’un Takımı, 25 Mart 2023 Cumartesi günü saat 17.30’da Bitez Bodrum Spor Salonu’nda Akran Gemlik Basketbol ile karşılaşacak.