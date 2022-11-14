Süper Amatör Küme 9. hafta karşılaşmasında Ejder İş Makineleri Kayserigücü, maçın ikinci yarısına çıkmayan Gençlerbirliği’ni 6-0 mağlup etti.

Süper Amatör Küme 9. hafta karşılaşmasında Ejder İş Makineleri Kayserigücü, maçın ikinci yarısına çıkmayan Gençlerbirliği’ni 6-0 mağlup etti.

Süper Amatör Küme’de 9. hafta geride kaldı. 9. hafta karşılaşmasında Ejder İş Makineleri Kayserigücü, Gençlerbirliği ile karşılaştı. Erkilet Stadı 1 Nolu Saha’da oynanan karşılaşmaya Kayserigücü, Batuhan, Serkan, Ali, Said, Dursun, Ozan, Hasan, Hüseyin, Cüneyt ve Eren ilk on biri ile başladı. Sarı-siyahlı ekip, karşılaşmanın ikinci yarısına çıkmayan rakibini ilk yarıda attığı 6 golle mağlup etti. Ejder İş Makineleri Kayserigücü’ne galibiyet getiren golleri, 10 ve 30.dakikada Dursun, 15. dakikada Ali, 32. dakikada Ozan, 35. dakikada Cüneyt ve 39. dakikada Ali attı.

Sarı-siyahlı ekip, bu galibiyetle puanını 22’ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Ejder İş Makineleri Kayserigücü, ligin 10. hafta karşılaşmasında Yahyalıspor ile karşılaşacak.