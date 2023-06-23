Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (GÜSEM), Gaziantep Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliğinde düzenlenen “Kadın Liderler Akademisi” sertifika töreni, Şehitkamil Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.

Programın açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, Türk toplumunda geçmişten beri kadının liderlik vasfının olduğunu belirtti. Kağanın yanında hatunun mührünün bulunması devlet yönetiminde kadınında etkisi olduğunu gösterildiğini ifade eden Dr. Berk, “Roma döneminde ‘kadın insan mı, değil mi?’ diye münazara edildiği bir dönemde İslam dini kadına kutsal bir hak vermiştir. Resülullah efendimiz bir tüccar kadınla evlenmiş. Demek ki dinimizde kadın tüccar olabiliyor, ticaret yapabiliyor ve işinin patronu da olabiliyor. Hem inanç olarak hem de millet olarak geleneklerimizde kadının liderlik vasıfları daima mevcuttur bundan sonra da mevcut olacaktır” dedi.

Kentin kadınlarına yönelik vizyon kazandıracak proje çerçevesinde geçekleştirilen törene katılım büyüktü. Törene Gaziantep Kent Konseyi ve Kadın Meclisi Başkanı Ayşe Teymur, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak, Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Dr. Mehmet Berk, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi aynı zamanda Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, Gaziantep Üniversitesi GÜSEM Müdürü Prof. Dr. İbrahim Giritlioğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay, Gaziantep Kent Konseyi ve Kadın Meclisi Çevre Komisyonu Başkanı Pınar Özalp, Gaziantep Doğuş Gazetesi Genel Müdürü, Gaziantep Kent Konseyi ve Kadın Meclisi Basın Komisyonu Başkanı Aslı Emektar, Kadın Meclisi Genel Başkan Yarımcısı Esin Özgül, Gaziantep Kent Konseyi ve Kadın Meclisi Genel Sekreteri Kübra Kıyak, Gaziantep’in meşhur Hışvahan işletmecisi ve şefi Mine Özmen, Sivas Belediye Başkanı eşi İlkay Bilgin, Sivas Kent Konseyi Meclisi Başkanı Rüveyda Uçar ve Kent Konseyi Kursiyerleri katıldı.

GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat programda yaptığı konuşmada, kadının toplumdaki rolünün önemine değinerek, her kadının bir lider olduğunu söyledi. Prof. Dr. Balat, “Evde çocuklarınızı yetiştirirseniz, lidersinizdir. Eşiniz ile uyum içerisinde çalışırsınız, lidersinizdir. Kadınlar kök hücre gibidir. Kök hücre, uygun bir ortam sağlandığında her türlü hücreye dönüşür. Kadına sadece uygun ortam sağlamak gerekiyor. Kadının yer aldığı kurullarda verimlilik oranı ciddi anlamda artıyor. Erkek beyniyle kadın beyni birbirinden farklıdır. Erkekler analitik düşüyor kadınlar ise detaylı düşünüyor. Verimliliği artırmak istiyorsanız kurullarda ve çalışmalarda kadına yer vereceksiniz. Aslanın erkeği, dişisi olmaz, aslan aslandır” ifadelerini kullandı.

Kadınların eğitimi Türk milletinde bir gelenek olduğunu söyleyen Dr. Samet Bayraktar ise kadınlar gelecek nesilleri yetiştirdiği için kadınlara yönelik yapılan eğitimlerin önemli bulduğunu ifade etti.

GÜSEM Müdürü Prof. Dr. İbrahim Giritlioğlu da, GÜSEM’in faaliyetlerinden bahsederek, öncelikli misyonlarının bölgeye katkı sunan STK’larla, her türlü kamuya bağlı işletmelerle ve diğer işletimlerle bir arada olmak gibi hedeflerini başardıklarını söyledi. Son üç yılda 152 eğitim gerçekleştirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Giritlioğlu, toplamda GÜSEM bünyesinde 3 bin 618 kursiyere eğitimler vererek sertifikalarını teslim ettiklerini belirtti.

Açış konuşmaları sonrası Gaziantep Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı moderatörlüğünde, GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, Sivas Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Rüveyda Uçar ve Mine Özmen’in konuşmacı olarak katıldığı panele geçildi.

Program, sonunda GÜSEM tarafından verilen eğitimde başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verildikten sonra sona erdi.