Erzurumspor FK, Amedspor maçı hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ediyor.

Ligde oynadığı 10 karşılaşmada aldığı 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle puan cetvelinde ilk sırada bulunan Erzurumspor FK, hafta sonu oynanacak Amedspor hazırlıkları sürüyor. 3 Kasım 2024 tarihinde oynanacak olan Erzurumspor FK-Amedspor maçını Çağday Altay yönetecek. Pazar günü saat 14.00’daki karşılaşmaya mavi-beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor.

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Kaynak: iha