U15 Gelişim Ligi 5. Grup lideri Denizlispor, ikinci yarının ilk maçında karşılaşacağı Bodrumspor maçından 3 puan bekliyor.

U15 Gelişim Ligi 5. Grup lideri Denizlispor, ikinci yarının ilk maçında karşılaşacağı Bodrumspor maçından 3 puan bekliyor.

2022-2023 sezonunun 2. Yarısı ilk maçında 8 Ocak 2023 tarihinde saat 14.00’de Bodrum İlçe Stadı’nda Bodrumspor A.Ş. ile karşılaşacak olan Denizlispor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Yeşil siyahlılarda arka adalesinde problem olan Ertuğrul Yıldırım dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Karşılaşmayı değerlendiren Denizlispor U15 takımı Teknik Sorumlusu Hüseyin Ateş, ilk yarıdaki başarıyı devam ettirmek istediklerinin belirterek, “Bu hafta Bodrumspor ile ikinci yarının ilk maçına çıkacağız. Devre arası hazırlıkları gayet iyi geçti. Çocuklarla iyi bir sinerji yakaladık. İnşallah oradan da iyi bir oyun iyi bir mücadele ile dönmek istiyoruz. İkinci yarıda da bu çocukların gelişimlerini devam ettirmelerini istiyoruz. Saha içinde istediklerimiz belli. Onların bunları nasıl ne derecede yaptıkları önemli. Gelişimleri çok önemli. O yüzden de iyi bir oyun iyi bir mücadele ile oradan dönmek istiyoruz” dedi.

Yeşil siyahlı takımın başarılı futbolcusu Kerem Yılmaz Çetin de “Takım olarak gayet iyi hazırlandık. Takım olarak hazırız. Oraya gidip iyi oyun ve mücadele ile 3 puan ile dönmek istiyoruz” diye konuştu.

"Liderliğimizi sürdürmek istiyoruz”

İlk yarıda çok çalıştıklarına vurgu yapan Denizlispor U15 takımının yıldız futbolcusu Emir Ertuğrul ise “İlk yarıyı lider olarak tamamladık. Amacımız grubu lider olarak tamamlayıp Türkiye Şampiyonasına katılmak. İkinci yarının ilk maçı olan Bodrumspor maçından galibiyetle ayrılarak liderliğimizi sürdürmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Maça hazırırız”

İlk yarıda iyi bir performans gösterdiklerine dikkat çeken oyuncu Doruk Aktürk, “İlk yarıda Alanya deplasmanından iyi bir beraberlikle döndük ve ilk yarıyı lider olarak tamamladık. Devre arası hazırlıklarımız da çok iyi geçti. İyi hazırlandık. Çok iyi yüklendik. Bodrumspor maçına hazırız. Bu nedenle galibiyet ile döneceğimize inanıyorum. Arkadaşlarıma ve kendime güveniyorum” ifadelerini kullandı.