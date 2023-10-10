Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 bin kök kenevir bitkisi ile 41 ve 38 kilogram olmak üzere toplam 79 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ele geçirilen uyuşturucu muhafaza altına alınırken, kenevir bitkisinden numue alındıktan sonra gerisinin imha edildiği belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla; Lice Ziyaret Mahallesi kırsalı ve Kelvan Mahallesi’nde icra edilen operasyon başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyonda; Ziyaret Mahallesi’nde 6 ayrı noktada; 7 bin kök kenevir bitkisi, 41 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, Kelvan Mahallesi kırsalı ormanlık alanda 38 kilogram kubar esrar ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken, kenevir bitkilerinden 1 kök numune alınmasını müteakip yerinde imha edilmiştir" denildi.