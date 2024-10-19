Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lice ilçesinde çocuklar için müzik ve resim atölyesi etkinliği düzenledi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, çocukların sanata olan ilgisini arttırmak ve potansiyellerini açığa çıkartmak amacıyla Lice ilçesinde Çocuk Sanat Atölyesi gerçekleştirdi. Ma Müzik Center paydaşlığıyla gerçekleştirilen atölyede, eğitmenler ilçe merkezinde erbaneler ve çocukların ilgisini çekecek şarkılar eşliğinde mahalleleri gezerek çocukları topladı. Eğitmenler, çocuklarla birlikte şarkılar söyleyip, enstrüman çalıp, resim yaparak atölye çalışması yaptı. Etkinlikte çocuklar, velileriyle beraber doyasıya eğlendi.

Çocukların velileri, yapılan etkinliğin çocukların farklı ve eğlenceli bir gün yaşamasına neden olduğunu söyleyerek memnuniyetlerini dile getirdi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Çocuk Sanat Atölyesini kentin farklı yerlerinde çocuklar için düzenlemeye devam edecek.