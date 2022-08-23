Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ile İLBANK’ın ortaklaşa yürüttüğü “Lice İçme Suyu ve Kanalizasyon Projesi”nde çalışmalar devam ediyor.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ile İLBANK’ın ortaklaşa yürüttüğü “Lice İçme Suyu ve Kanalizasyon Projesi”nde çalışmalar devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçelerde içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarına sürdüren DİSKİ, Lice ilçesinde uzun yıllardır devam eden sorunu çözüme kavuşturuyor. Lice’nin 2050’ye kadar içme suyu ve kanalizasyon sorununu ortadan kaldıracak olan projede DİSKİ, çalışmalar çerçevesinde 33 kilometre kanalizasyon, 47 kilometre içme suyu hattını döşedi.

Çalışmalar sırasında oluşan tozlar ve yerde kalan kumlar, ekipler tarafından yapılan özenli çalışmayla temizlendi. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ile İLBANK Bölge Müdürü Süleyman Halit Bayrak çalışmaları inceledi, teknik ekipten bilgi aldı. Her noktada altyapıdan üst yapıya birçok çalışma yürüttüklerini vurgulayan Tutşi, “Şehrimiz, altyapı bakımından belirli bir standarda kavuştu. İlçelerimizde de çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Lice ilçemizde DİSKİ VE İLBANK tarafından ortaklaşa yürütülen projeyle kanalizasyon, içme suyu şebekesi yapıyoruz. Projeyle hem çevre kirliliğini önleyeceğiz hem de tatlı su kaynaklarını korumuş olacağız. Çalışmalarımızı kısa sürede bitirerek hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Şehrimizin her bir noktasında DİSKİ olarak üzerimize düşen tüm sorumluluklarımızı yerine getirmek için gayret ediyoruz. DİSKİ, hemşehrilerimizin sorunlarına çözüm üretmek için gece gündüz demeden çalışıyor” dedi.