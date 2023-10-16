Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Lice ilçesinde yürütülen altyapı çalışmalarını inceledi.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ve İLBANK tarafından ortaklaşa yürütülen proje çerçevesinde Lice’de İçme Suyu ve Kanalizasyon Projesi yapıldı. Ekipler, 41 kilometre kanalizasyon, 69 kilometre içme suyu hattını döşedi, 500 ile 700 metreküp kapasiteye sahip su depolarının inşaatını tamamladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Lice Kaymakamı Kerem Yenigün ve DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Lice’de yapımı gerçekleşen altyapı çalışmalarını inceleyerek teknik personelden bilgi aldı.

Projenin nüfus, imar planına göre 2055 yılını baz alarak hazırladıklarını belirten Tutşi, ”Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı da tamamlandığında Lice ilçemiz, içme suyu, kanal, yağmursuyu altyapısı ile örnek bir ilçe haline gelmiş olacak” ifadelerini kullandı.