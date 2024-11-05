Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lice ilçesinde bozulan yolların bakım ve onarımını yaparak caddeleri asfaltladı.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, ilçelerde yürüttüğü yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Mahallelerde bozulmaların olduğu, sürüş konforunu olumsuz etkileyen yollarda yenileme ve yama çalışması yürüten ekipler, Lice ilçe merkezinde 250 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğinde olan Bağlar Caddesinin Pmt ve Binder çalışmasını tamamladı. İlçe merkezinde altyapı çalışmalarında zarar gören yolları yenileyen ekipler, ilçede 650 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğinde olan Mümin Ağa Caddesi’nin Pmt ve Binder çalışmalarını da tamamlayarak halkın hizmetine sunacak. Lice ilçe merkezindeki yollarda devam eden çalışmalarda toplam 2 bin 60 ton Pmt ve Binder kullanılacak.

"2 bin 60 ton asfalt serilecek"

İlçedeki çalışmalara ilişkin bilgi veren Yol bakım-Onarım Şube Müdürü Ergün Karğı, vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşım sağlamaları için çalışmaları ilçelerde de sürdürdüklerini belirtti. Karğı, “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak Lice ilçemizde toplamda 2 bin 60 ton asfalt serimi yapıyoruz. 250 metre uzunluğundaki Bağlar Caddesi’nde asfalt çalışmamız bitmiştir. Şu an bulunduğumuz 650 metre uzunluğundaki Mümin Ağa Caddesi’nde asfalt çalışmamız devam ediyor” dedi.