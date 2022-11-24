Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando timlerinin katılımıyla nokta istihbarata dayalı olarak gerçekleştirilen ‘Eren Abluka Sonbahar Kış-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal-97’ operasyonu kapsamında Lice ilçesi kırsalındaki arazi arama tarama faaliyetinde; 490 kilogram toz esrar, 52 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

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