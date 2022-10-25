Yunus Emre Enstitüsü, dünya çapında yürüttüğü kültürel diplomasi faaliyetleri ve Afrika kıtasında izlediği genişleme stratejisi çerçevesinde Libya’da başta Türkçe öğretimi faaliyetleri olmak üzere Türk kültürünün temel taşlarını atacağı kalıcı kültürel ağlar örmeye hazırlanıyor.

Yunus Emre Enstitüsü, dünya çapında yürüttüğü kültürel diplomasi faaliyetleri ve Afrika kıtasında izlediği genişleme stratejisi çerçevesinde Libya’da başta Türkçe öğretimi faaliyetleri olmak üzere Türk kültürünün temel taşlarını atacağı kalıcı kültürel ağlar örmeye hazırlanıyor.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Libya’nın prestijli üniversiteleri arasında yer alan Misurata Üniversitesi arasında Türkçeye olan yoğun ilginin karşılanması ve Türk kültürünün Libya’da yaygınlaştırılması gayesiyle 24 Ekim 2022 tarihinde “Türkoloji Projesi İş Birliği Protokolü” imzalandı. Ankara’da gerçekleştirilen imza törenine, Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Kutalmış Yalçın ve Misurata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mohamed Danfour katıldı.

Yunus Emre Enstitüsü, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında uzman kadrosuyla Misurata Üniversitesinde Türkçe kurslarına başlayarak Libya genelinde düzenlediği Türkçe öğretimi faaliyetlerine ivme kazandıracak. Enstitü aynı zamanda üniversite bünyesinde Türkoloji bölümünün kurulmasına yönelik müfredat hazırlıkları başta olmak üzere pek çok çalışma yürütecek. Protokol kapsamında Enstitü tarafından Türkoloji bölümünün kurulmasının ardından üniversite bünyesinde Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Temsilciliği’nin açılmasına yönelik çalışmaların da temelleri atıldı. Enstitü, Libya’da geleceğin Türkologlarının en iyi şekilde yetişmelerini sağlamak amacıyla yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında öğretim setleri ve basılı yayınlar gibi çok sayıda materyal desteğinde bulunacak ve başarılı Türkoloji öğrencilerinin Türkiye’de Türkçe Yaz Okulu programına katılım sağlamasına yönelik çalışmalar yürütecek.

YEE’nin Libya’daki Türkçe öğretimi faaliyetleri

Yunus Emre Enstitüsü, salgın döneminde başlattığı çevrim içi Türkçe kurslarıyla Kültür Merkezlerinin bulunmadığı ülkelere de ulaşarak Libya genelinde 2 bine yakın kişiyi Türkçe ve Türk kültürüyle bir araya getirdi. Enstitü, dünya çapında yürüttüğü projeler ve faaliyetler aracılığıyla Türkiye ile diğer ülkeler arasında kalıcı kültürel bağlar kurarak ülkeler arasında bilim, eğitim ve kültür alanları başta olmak üzere pek çok alanda ilişkilere olumlu yönde katkı sağlıyor.