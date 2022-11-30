Libya Yüksek Mahkemesi Hukuk Dairesi Yargıcı Mahmoud Maraja Mahmoud Abu Shaala başkanlığındaki heyet Yargıtay Başkanlığını ziyaret etti.

Libya Yüksek Mahkemesi Hukuk Dairesi Yargıcı Mahmoud Maraja Mahmoud Abu Shaala başkanlığındaki heyet Yargıtay Başkanlığını ziyaret etti.

Adalet Yönetimi ve İhtisas Mahkemeleri Uluslararası Eğitim Programı çerçevesinde Türkiye Adalet Akademisinin ev sahipliğinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştiren Libya Yüksek Mahkemesi Hukuk Dairesi Yargıcı Mahmoud Maraja Mahmoud Abu Shaala ve beraberindeki heyet, bilgi ve deneyim paylaşımı ile işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla Yargıtay Başkanlığına ziyarette bulundu. Hukuk Genel Kurulu Salonu’nda, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen kabulde; Libya Yüksek Mahkemesi hukuk, ceza ve idari daire yargıçları ile Türkiye Adalet Akademisi yetkilileri de yer aldı.