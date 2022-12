Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) hazırlanan 8. sınıf öğrencilerine soru bankası seti hediye etti.

Dağıtım töreni, Âlâ Mekan’da gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda geçen yıl LGS’ye giren ve derece yapan öğrenciler sahneye çıkarak bu yıl sınava hazırlanan arkadaşlarına tavsiyelerde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, Başiskele’nin eğitimdeki başarılarından bahsetti. Akkaya, "Başiskele olarak eğitimde Kocaeli’nin 12 ilçesi arasında zirvedeyiz. LGS’deki başarı ortalamamız Kocaeli ve Türkiye bazında ortalamanın üzerinde ama yeterli değil. Daha çok çalışmalı ve bu başarıyı daha yukarı taşımalıyız. Zirvede de durmak zordur. O yüzden daha fazla çalışmak zorundayız" dedi.

"Ben sizin belediye başkanınız değil, Yasin abinizim"

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ise "Ben sizin belediye başkanınız değil, Yasin abiniz olarak her zaman yanınızda olmak istiyorum ve Yasin abiniz olarak sizin ihtiyaç duyduğunuz her noktada sizinle birlikte olmanın sözünü veriyorum. Biz belediye olarak gerekirse birkaç kilometre daha az yol yaparız, bir kaç tane eksik park yaparız ama gençlere ve Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmayı asla bırakmayız. Elhamdülillah 3,5 yıllık bu görev süremizde sizlerden aldığımız enerjiyle bize verdiğiniz destekle, sizlerin gönlünüzdeki gözündeki enerjiden aldığımız güçle çok güzel işleri hep birlikte ilçemize kazandırdık" diye konuştu.

"Bu milletin evlatları yaptı"

Yasin Özlü, Kızılelma İnsansız Savaş Uçağının fotoğrafını ortaokul 8. sınıf öğrencilerine göstererek, genç Türk mühendis ve teknikerlerinin başarısını anlattı. Özlü, "Buradaki fotoğrafa yakınlaştırarak baktığımızda şunu görüyoruz. Belki bine yakın kardeşimizin mühendisin, teknisyenin, çalışanın, işçinin yüzde doksanı 30’lu yaşlarda. Bu demek oluyor ki bundan 10 yıl önce, 15 beş yıl önce sizin gibi buradaydılar. Onlar bir hedef koymuşlar. Dünyada savaş konseptini, uçak konseptini değiştirecek bir şeyi yaptılar. Kim yaptı bunu? Bu milletin evlatları yaptı" şeklinde konuştu.

"Ne yaparsanız yapın işinizi aşkla ve gönülden yapın"

Eğitime ve gelecek nesillere desteklerinin artarak devam edeceğini yineleyen Başkan Özlü, "Hasbelkader bu ilçeyi yöneten abiniz olarak ben ve arkadaşlarım, sizlerin daha iyi imkanlarla yetişmesi için elimizden gelen gayreti gösterip bu milletin bize verdiği imkanları sizin hizmetinize sunmakla görevliyiz. Hepinizi çok seviyoruz. İnanın sizlerle beraber olduğum her an benim bu işlerden en çok keyif aldığım an. Hepinize eğitim ve öğretim hayatınızda başarılarla dolu güzel bir yıl diliyorum. Hepiniz mühendis olacaksınız diye bir şey yok. Kızılelma gibi bir projenin içinde bir teknisyen olmak, bazen şu arkadaşların daha iyi, daha sağlıklı ortamda çalışması için onlara hizmet etmek bile büyük şereftir. Ne yaparsanız yapın işinizi aşkla ve gönülden yapın" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Yasin Özlü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya temsili olarak bazı öğrencilere hediyelerini sahnede takdim etti.