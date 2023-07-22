Daha önce girdiği LGS’de Türkiye ikincileri arasına adını yazdıran Ahmet Balcı, YKS’de Elazığ birincisi oldu.

LGS’de yakaladığı başarıyı YKS’de de gösteren Ahmet Balcı, eşit ağırlık alanında Elazığ’da il birincisi olurken, Türkiye sıralamasında ise 319’uncu sırada yer aldı. Yakaladığı başarının kendisini mutlu ettiğini aktaran Ahmet Balcı, "Doğup büyüdüğüm ve ilköğrenimimi tamamladığım Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde eğitime büyük bir önem veriliyor. Kendimi bu konuda çok şanslı hissediyorum. Çünkü Çemişgezek’teki aileler ve öğretmenler için bir çocuğun hayata kazandırması her şeyden daha öncelikli. Ailem de eğitim konusunda oldukça hassastı. Eğitim sürecim boyunca ellerinden geleni her zaman yaptılar. Durum böyle olunca bu küçük ilçenin eğitim alanında başarıları da kaçınılmaz oldu. Bu süreçte bizim için emek sarf eden ve bir dediğimizi iki etmeyen öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Böyle bir ortamda hazırlandığım LGS sınavı da benim için zorlu ama bir o kadar da keyif verici bir süreç oldu. Ama bu süreç sonucunda kazandığım başarı ve emeklerimin karşılığını alabilmek beni ve çevremi çok gururlandırdı. LGS’de tek yanlış yapmış ve Tunceli il ikincisi olmuştum. Artık bu sonuç, benim için yeni bir sürecin başlangıcıydı. Elazığ’da eğitimime devam etme kararı aldım. Burada kazandığım başarı dolayısıyla beni burslu olarak kabul eden ve tüm imkanlardan yararlanmama sebep olan okuluma çok şey borçluyum. Sınava hazırlandığım bu süreçte okulun tüm imkanlarından faydalandım ve tüm öğretmenlerim ile iletişim halinde oldum. Bir temel ve çalışma becerisi gerektiriyordu. Okula gidip gelerek geçen günlerimi en verimli şekilde kullanmaya özen gösterdim. Öğretmenlerimle iletişimime özen gösteriyor soru çözmeyi ihmal etmiyordum. Böylece emek sarf etmenin vermiş olduğu rahatlıkla girdiğim sınavda güzel bir başarı elde ettim. Sınavdan çıktığımda yaşadığım rahatlama belki de elde ettiğim derecenin habercisiydi. YKS sonucuma göre eşit ağırlık alanında Türkiye’de 319., Elazığ’da ise il birincisi oldum. Bu vesileyle başta aileme, eğitim sürecimde bana emek veren tüm öğretmenlerime teşekkür ederim. İnşallah psikoloji okumayı planlıyorum. Ülkeme, milletime hizmet etmeyi amaçlıyorum" dedi.