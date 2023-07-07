Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçelere kurulan Tercih Danışmanlığı merkezlerinde psikolojik danışman ve rehber öğretmenler öğrencilerin yanında oluyor.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılmaya başlandı. Bu süreçte, Afyonkarahisar Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü sorumluluk bölgesindeki Bayat, Bolvadin, Çay, Çobanlar, Emirdağ, İhsaniye, İscehisar, Merkez, Sinanpaşa, Sultandağı ve Şuhut ilçelerinde bulunan ortaokullarda toplamda 248 LGS "Tercih Danışmanlığı Birimleri" oluşturuldu.

Afyonkarahisar Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapan psikolojik danışmanların görevlendirilmesiyle rehber öğretmen psikolojik danışmanı olmayan okullardaki toplamda 78 okulda tercih danışmanlığı birimi oluşturularak ve ayrıca Afyonkarahisar Rehberlik ve Araştırma Merkezinin bahçesine "Tercih Danışmanlığı Birimi" kurularak tercih süreci boyunca öğrencilerin ve velilere yönelik tercih danışmanlığı hizmeti sağlıyor.