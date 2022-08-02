Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu LGS’de derece yaparak yüzde 1’lik dilime giren 262 öğrenciyi aileleriyle birlikte Çanakkale’de ecdadla buluşturdu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu LGS’de derece yaparak yüzde 1’lik dilime giren 262 öğrenciyi aileleriyle birlikte Çanakkale’de ecdadla buluşturdu.

Başarılı öğrencileri ödüllendirerek başarıyı teşvik eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu geçtiğimiz günler içerisinde LGS’de derece yaparak yüzde 1’lik dilime giren 262 öğrenciye tablet hediye etmişti. Tablet dağıtım töreninde başarılı öğrencilere bir ödül müjdesi daha veren Başkan Mehmet Tahmazoğlu öğrencileri aileleri ile birlikte Çanakkale’de ecdadla buluşturdu.

“Muhteşem bir organizasyon”

Şehit kardeşi Hacer Alkaya, Çanakkale’de ki şehitlikleri ziyaretinden dolayı çok duygulandığını ifade ederek, “Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kızımın LGS’de elde ettiği başarıdan dolayı tablet hediye edip, bizleri Çanakkale’de şehitlerimizle bir araya getirdi. Şehitlik ziyaretlerinde çok duygulandım. Bende bir şehit kardeşiyim. Şehitlerimiz için çok ağladım. Bizleri buraya getiren ve bu imkânları sunan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na çok teşekkür ederim” dedi.

LGS’de başarılı olan öğrenci velisi Önder Alkaya, düzenlenen organizasyondan oldukça memnun olduklarını belirterek, “Kızım LGS’de Vehbi Dinçerler Fen Lisesi’ni kazandı aldığı başarılı puandan dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu bizleri Çanakkale’de şehitlerimiz ile bir araya getirdi. Çok güzel bir organizasyon, Şahinbey yaparsa en iyisini yapar! Çok güzel, manevi bir ortamı var. Çok duygulandım. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Gaziantep’in Kurtuluş Savaşındaki önemli isimlerinden olan Tüfekçi Yusuf’un torunlarından olan Ramazan Uğur Yıldırımdemir, “Çanakkale’de şehitlerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Mükemmel bir organizasyon olmuş. Biliyorsunuz Gaziantep’ten Çanakkale’ye direk uçak yok ve buraya gelebilmek için aktarmalı gelmeniz gerekiyor. Bunların dışında tur otobüslerimiz ve rehberlerimiz çok iyi. Her Türk gencinin burayı mutlaka görmesi gerekiyor. Böyle bir projeyi hayata geçirdiği için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederiz”

Hatice Firdevs Gerekli, Çanakkale destanını yerinde görmekten dolayı çok mutluluk duyduğunu ifade ederek “LGS’de aldığımız başarı sonrası Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu bizleri tablet ve Çanakkale ziyareti ile ödüllendirildi. Kendisine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

LGS’de başarılı olan öğrencilerden Öykü Çelik, Çanakkale’de şehitlerle bir arada olmaktan gurur duyduğunu belirterek “LGS’de Vehbi Dinçerler Fen Lisesi’ni kazandım. Başkanımızda bizleri ödüllendirerek Çanakkale’de şehitlerimizle bir araya getirdi. Kendisine böyle bir proje düzenlediği için çok teşekkür ederim” diye konuştu.