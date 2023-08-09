İzmir’in Çeşme ilçesindeki Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu, LGS’de 46 öğrencisinin başarı göstermesi ile en başarılı okul olurken, Çeşme’de en fazla puan alan 3 öğrenci de aynı okuldan çıktı. Başarılı öğrenciler ve velileri kahvaltıda ağırlandı.

Çeşme ilçesindeki Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında önemli bir başarı gösterdi. Okuldaki 112 öğrenciden 46’sı başarı sıralamasıyla dikkat çekti. Kentte en başarılı okul olan Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulunun başarılı öğrencileri ve velileri de kahvaltıda bir araya geldi.

Kahvaltıya ayrıca; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Can, Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu Müdürü Hikmet Aykut da katıldı.

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, öğrencileri kutladı. Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu Müdürü Hikmet Aykut da, "Çeşme’de en fazla puan alan 3 öğrenci de bizim okulumuzdan. Yüzde 1’lik dilimin altında başarı gösteren 5 öğrencimiz var. Okulumuzdan LGS’de 112 öğrenciden 46 öğrenci başarı gösterdi" şeklinde konuştu.