Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı’nda 500 tam puan alan öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi.

Şehirde yaklaşık 37 bin öğrencinin girdiği LGS’de tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye birincisi olan 16 öğrenciyi elde ettikleri başarı için tebrik eden Vali Elban, ziyaret sırasında yaptığı değerlendirmede hiçbir başarının tesadüf olmadığını söyledi.Başarı için özverili çalışma ve üstün gayret gerektiğini vurgulayan Vali Elban, asıl olanın başarının devamlılığı olduğunu belirtti.

Adana’daki eğitim yatırımlarının meyvelerini topladıklarını söyleyen Vali Elban, "İlimizin eğitimdeki başarı çıtasını yükseltecek çalışmalarımız son yıllarda hız kazanmıştı. Bizler güçlü bir ülkenin yolunun eğitimden geçtiğini biliyoruz. Bu anlayışla kentimizin eğitim kalitesini arttırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çocuklarımızın başarısı da çalışma şevkimizi arttırıyor" dedi.

Her alanda eğitimli, donanımlı bireyler yetiştirmenin ülkemizin geleceği adına bir umut olduğunu dile getiren Elban, "Her çocuğumuzun en güzel şekilde yetişmesi, geleceğimiz adına büyük bir kazanımdır. Tüm evlatlarımızın bilimle döşenen yolları, bahtları gibi açık olsun. Bizler her daim tüm imkanlarımızla evlatlarımızın yanında olacağız" diye konuştu.

Çekilen hatıra fotoğrafının ardından ziyaret sona erdi.