Liselere Geçi Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından 2 Türkiye birincisi Karabük’ün Safranbolu ilçesinden çıktı.

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi 8. sınıf öğrencileri Ayşe İrem Aydın ve Elif Tapsız’ın Türkiye 1.’si olarak büyük bir başarıya imza attığını belirtti.

LGS Türkiye birincilerini tebrik eden Gümüş, "Safranbolu eğitimdeki başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. 2023 LGS sınavında Türkiye birincilerinin Safranbolu’dan çıkmış olması Safranbolu eğitim ailesi olarak bizleri sevindirdi. Öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Onların başarısında emekleri bulunan öğretmenlerimize, idarecilerimize, destek personelimize ve velilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Desteklerini bizden esirgemeyen Safranbolu Kaymakamımız Şaban Arda Yazıcı’ya teşekkür ediyorum"dedi.