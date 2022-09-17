Körfez Belediyesi, başarıyı desteklemek ve teşvik etmek adına LGS ve YKS’de başarılı olan toplam 90 öğrenciye altın vererek ödüllendirdi.

Körfez Belediyesi, başarıyı desteklemek ve teşvik etmek adına LGS ve YKS’de başarılı olan toplam 90 öğrenciye altın vererek ödüllendirdi.

Körfez Belediyesi, ilçede ikamet eden YKS ve LGS’de derece elde eden öğrencileri ödüllendirdi. Ödül töreni Tütünçiftlik Kültür Merkez’inde gerçekleştirildi. Törene Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçe milli eğitim müdürü Sergülen Kurt, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, okul müdürleri, öğrenciler ile aileleri de katıldı. Yüzdelik dilim sıralamasına göre LGS’de birinci olan öğrenciye tam, ikinci olan öğrenciye yarım, üçüncü olan öğrenciye çeyrek altın, yüzdelik dilim sıralamasına göre 4. olan öğrenciden itibaren ilk 50’ye giren öğrencilere de gram altın verildi. YKS sınavı içinde sözel, sayısal, eşit ağırlık ve yabancı dil bölümlerinin her birinde ayrı ayrı birinci olanlara tam altın, ikincilere yarım altın, üçüncülere çeyrek altın, 4-5-6-7-8-9 ve 10. olan öğrencilere de gram altın verildi.

Öğrencileri tebrik eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Başarılı öğrencileri desteklemek, ödüllendirmek adına geçtiğimiz meclis toplantısında bu kararı almıştık. Geleceğimiz olan gençlerimizin bu başarısını öncelikle alkışlıyorum. Çok çalıştınız, en iyi şekilde hazırlanarak başarıya ulaştınız. Hepinizi tek tek tebrik ediyorum. Bu elde ettiğiniz başarının hem lise hem de üniversite hayatınızda da devam edeceğine eminim Bu ülkenin sizlere ihtiyacı var. Geleceğimiz sizlersiniz” ifadelerini kullandı.