Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzm. Dr. Hilal Aydemir, yaklaşan LGS ve YKS sınavları öncesi aileleri sınav kaygısı konusunda bilgilendirerek, "Sınav kaygısı kişinin performans düzeyini olumsuz etkileyecek yoğun kaygı durumudur" dedi.

Sınav kaygısı hakkında bilgi veren Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzm. Dr. Hilal Aydemir, "Sınav kaygısı kişinin performans düzeyini olumsuz etkileyecek yoğun kaygı durumudur. Kaygı aslında her zaman kötü bir şey midir? Her zaman kötü bir şey değildir. Az miktarda kaygı iyi bile olabilir, bizi motive eder, çalışma azmimizi artırır. Ancak yoğun kaygı durumunda performansımız olumsuz yönde etkilenir, dikkatimiz dağılır, ders çalışma isteğimiz azalabilir. Biz bu durumu sınav kaygısı olarak adlandırıyoruz. Sınav kaygısının düşüncesel, duygusal, fiziksel ve davranışsal bir takım belirtileri olabilir. Düşüncesel belirtilere bir takım felaketleştirme düşünceleri yaşayabiliyor. Gençler düşüncesinde, ‘ben sınavı yapamayacağım, başarısızım, bu konuda yetersizim, yeteneksizim’ gibi bir takım olumsuz negatif düşünceler aklına gelebiliyor. Gençlerin bu düşünceler aklına geldiğinde bireyin bir takım duygusal belirtiler yaşayabiliyor. Yani yoğun bir kaygı yoğun bir endişe, stres, gerginlik, sinirlilik gibi bir takım duygusal belirtiler yaşayabiliyor” diye konuştu.

“Sınav kaygısı yaşayan bir gençte duygusal ve fiziksel davranışlar ortaya çıkabiliyor”

Sınav stresinin bulantı, kusma gibi olayları getirebileceğini ifade eden Uzm. Dr. Hilal Aydemir, “Bu düşüncesel ve duygusal belirtiler yaşayan bir gençte bir takım fiziksel belirtiler ortaya çıkabiliyor. Peki bunlar nedir dersek mide bulantısı, baş dönmesi, titreme, bulantı, kusma gibi bir takım fiziksel belirtiler ortaya çıkabiliyor. Sınav kaygısı yaşayan bir gençte bu düşüncesel, duygusal ve fiziksel belirtiler olması durumunda kişide bir takım davranışsal belirtiler ortaya çıkabiliyor. Bu davranışsal belirtiler sınava girmek istememe, sınava çalışmayı reddetme, sınav anında sınavı terk etme gibi bir takım baş edememe neticesinde ortaya çıkan kaçma ve kaçınma belirtileri ortaya çıkabiliyor. Eğer çocuğunuzda sınav kaygısı varsa henüz vakit varken çocuk ergen psikiyatrisinden destek almanızı öneririm" şeklinde konuştu.