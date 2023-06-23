Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara gören sınavda çıkan bütün soruları doğru yanıtlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu 8.sınıf öğrencisi Efe Can Kesmezoğlu Türkiye birincisi oldu.

2023 yılı LGS sınavlarına giren öğrencilerin heyecanla beklediği sınav sonuçları yayımlandı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu 8.sınıf öğrencisi Efe Can Kesmezoğlu’nun soruların tamamını doğru yanıtlayarak, tam puan aldı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, öğrenciyi tebrik ederek, "2023 LGS’de tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye 1.si olan öğrencimiz Efe Can Kesmezoğlu’nu tebrik eder, bu başarıda emeği geçen öğretmenlerimize ve öğrencimizin ailesine teşekkür ederiz” dedi.