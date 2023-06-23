Bitlis’in Ahlat ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi Yusuf Arda Akyürek, aldığı başarıyı 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 8. sınıf arkadaşlarına armağan ettiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 LGS’nin açıklamasının ardından Türkiye birincileri belli oldu. LGS sınavında Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Yunus Ensari Ortaokulu öğrencisi Yusuf Arda Akyürek, tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincilerinden biri oldu. Yusuf Arda Akyürek ayrıca bu başarısıyla Bitlis genelinde 500 tam puan alarak Türkiye birinci olan tek öğrenci oldu. Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden öğrenci Yusuf Arda Akyürek’i ve ailesini makamında kabul ederek, başarısından dolayı tebrik etti ve hediye verdi.

Elde ettiği başarından mutlu olduğunu belirten Yusuf Arda Akyürek, aldığı başarıyı 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 8. sınıf arkadaşlarına armağan ettiğini söyledi. Akyürek, “Bugün sınav sonuçları açıklandı. 500 tam puan aldım. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Aileme, öğretmenlerime, okul müdürüme ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Düzenli ve sistemli olarak evde, okulda denemeler çözdüm. Bunların karşılığını aldığımı düşünüyorum. Düzenli çalışan herkesin başarıya ulaşabileceğine inanıyorum. Ayrıca bu başarımı 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 8. sınıf arkadaşlarıma hediye ediyorum” dedi.

Yusuf Arda Akyürek’in babası Şenol Akyürek ise, oğluyla gurur duyduklarını belirterek, "Oğlum Türkiye birincisi olduğu için çok mutluyum. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize, okul müdürümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürüme, ailemize çok teşekkür ediyorum Oğlumun birinci olmasından dolayı çok mutluyum ve gururluyum. Ayrıca bu başarıyı şehit ailelerimize ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 8. sınıf öğrencilerine armağan ediyorum” diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Özden de alınan başarının tüm ilçeyi gururlandırdığını ifade etti. Özden, “Öğrencimiz Yusuf Arda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. İlimizde 500 tam puan alan tek öğrencimiz Yusuf oldu. Öğrencimizin bize yaşatmış olduğu birincilikten dolayı başta ailesi, okul idaresi ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Gururluyuz. İnşallah bundan sonraki tahsil hayatında da başarılarını sürdüreceğine inanıyoruz” dedi.

Okul Müdürü Metin Ataş ise, öğrencisinin Türkiye birincisi olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.