Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi olan İremsu Karakuş ve Reyyan Eylül Gül’ü makamında ağırladı.

Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli’nin gururu LGS Türkiye birincisi 14 yaşındaki İremsu Karakuş ve Reyyan Eylül Gül’ü ödüllendirdi. Öğrencileri makamında ağırlayan Başkan Özcan; “Nazillimizden ülke çapında başarı elde etmiş evlatlarımızın çıkması bizleri mutlu ediyor. Genç kardeşlerimizle büyük gurur duyuyorum. Rabbim emeklerini zayi etmesin. Evlatlarımızı ileride çok iyi yerlerde göreceğimize inanıyorum. Onları yetiştiren aileleri ve bu başarıları elde etmesi için emek veren öğretmenlerimizi kutluyorum” dedi.

Nazilli’nin eğitim, sanat ve spor alanında üst üste başarılar aldığını hatırlatan Başkan Özcan, bu başarıların artarak devam etmesi için gerekli tüm desteği vermeye hazır olduklarınıkaydetti.