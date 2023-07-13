Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinde öğrencilere rehberlik desteği veriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen merkezi sınav 4 Haziran’da gerçekleşti. 26 Haziran’da sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte tercih süreci başladı. Tercih süresince öğrencilerin yapacakları tercihlerde, ilgi, yetenek ve değerleri doğrultusunda başarılı olabilecekleri alanlara yönlendirmek için İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Samsun’da danışma merkezleri kuruldu. Kurulan bu merkezlerde tercih edilecek liselerin, özel durumu olan öğrencilere ilişkin koşulları detaylı olarak aktarılıyor. Öğrenci ve veliler ilgi ve istekleri doğrultusunda rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar tarafından yönlendiriliyor. Öğrenciler; lise tercih danışmanlığı hizmetini, mezun oldukları ortaokullar, il ve ilçe rehberlik araştırma ve halk eğitimi merkezlerine müracaat ederek alıyor.

Tercih danışmanlığı hizmeti sunmak üzere ortaokul, halk eğitimi ve rehberlik araştırma merkezlerinde 134 birim kurulduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, “Müdürlüğümüz bünyesinde, 19 Temmuz’a kadar sürecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinde, 185 rehber öğretmen/psikolojik danışman, öğrenci ve veliler için ilimizde 17 ilçede açılan tercih danışmanlığı birimlerinde görev yapıyor. Aynı zamanda Bakanlığımızca LGS yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenerek süreç bitene kadar erişime açık olacak” dedi.

3 bin 254 kontenjan

İl genelinde bu yıl 40 liseye merkezî sınav puanına göre öğrenci alınacağını ifade eden Ağar, Samsun’da sınavla öğrenci alan okullardan Anadolu liselerine 720, fen liselerine 1170, sosyal bilimler lisesine 90, Anadolu imam hatip liselerine 914, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 360 kontenjan olmak üzere toplam 3 bin 254 öğrenci yerleşeceğini ve ayrıca bunun dışındaki tüm öğrencilerin belirlenen takvim çerçevesinde yerel yerleştirme ile ortaöğretim kurumlarına kayıt olacağını belirtti.

Özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ve kayıtların tamamlanması 26 Haziran-19 Temmuz arasında gerçekleştirilecek. 3-19 Temmuz’da yerleştirme işlemleri için tercihler alınacak. 24 Temmuz da ise yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ilan edilecek. 24-28 Temmuz’da birinci, 31 Temmuz - 4 Ağustos’ta ikinci nakil tercih başvuruları alınacak. 22–25 Ağustos tarihlerinde yatılılık başvurularının okul ve kurumlarca alınmasının ardından 11 Eylül tarihinde 2023-2024 eğitim-öğretim yılı açılacak.