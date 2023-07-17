Zonguldak Valiliğinde hizmete açılan LGS tercih danışmanlığı ofisi 4 rehber öğretmenle Şuana kadar 60 öğrenciye hizmet verdi.

Zonguldak Valiliğinde 3 Temmuz Pazartesi günü hizmete giren LGS tercih danışmanlığı birimi öğrencilere hizmet vermeye devam ediyor. Şuana kadar 60 öğrenciye hizmete veren LGS tercih danışmanlığı birimi 4 rehber öğretmenle birlikte öğrencilerin okul sıralaması ve aldığı puana göre en iyi okullara yerleşmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. LGS tercih danışmanlık ofisi 19 Temmuz’da tercihlerin sona ermesiyle birlikte hizmet vermeyi tamamlayacak.

Çalışmalar hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, “LGS tercihleri Çarşamba günü son. 3 Temmuz’da başladık. Milli Eğitim Müdürlüğünde de tercih bürosu kurduk. Bütün okullarımıza LGS tercih bürosu kurduk. Vatandaşlarımıza ulaşabilir olmak çok önemli. Milli Eğitim Müdürlüğümüzde 4 rehber öğretmeniz görev yapıyor. Dönüşümlü olarak görev yapıyorlar. Gönüllülük esasıyla çalışıyorlar. Birimde görev yapan öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Buradan bir teşekkürü de LGS sınavında büyük başarılara imza atan öğrencilerimize ve ailelerine de teşekkür ediyorum” dedi.

Rehber Öğretmen Pınar Bahar ise, “Milli Eğitimde 60 kişiyle görüşme sağladık. Çarşamba günü son günümüz. Öncelikle öğrencilerimiz ve velilerimizle sohbet ediyoruz. Öğrencimizin okul başarı puanını öğreniyoruz. Öğrencimizin hem başarı puanını hem de yüzdelik puanını öğreniyoruz. Hem velimizin hem de öğrencimizin isteklerime göre önce ki senelerde okullar kaç puanla alım yapmış hangi puanlarla okullar almış öğrencimizin puanı okullarda nerede kalıyor bunları konuşarak liste oluşturuyoruz. Onlar okullara giderek tercih yapıyorlar. Böylece sürecimiz tamamlanmış oluyor. Ailelerimiz çok heyecanlı herkes çocuğunun en iyisi olmasını ister. Böyle hizmetin verilmesinden memnunlar. Hem iyisi olmasını istiyor hem de bilgi almak istiyor. Bilgi alabilecek bir yer olduğundan memnunlar” dedi.