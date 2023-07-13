Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) 90 sorudan 89 soruyu doğru cevaplayarak 495 puanla Şırnak il birincisi olan Asmin Seçen ve Muhammed Botan Eliş, başarılarının sırrının düzenli çalışma olduğunu belirtti.

2 Haziran’da yaklaşık 1 milyon öğrencinin ter döktüğü LGS’de 90 sorudan 89’unu doğru cevaplayan Cizre 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ortaokulu öğrencisi Asmin Seçen ve Cizre Fatih Ortaokulu öğrencisi Muhammed Botan Eliş, Şırnak il birincisi olmuştu. Cizre Kaymakamlığına bağlı Nergiz FM’de Beyar Özdemir’in sorularını cevaplayan iki öğrenci, istikrarlı bir çalışma, bol kitap okuma ve öğretmenlerinin yönlendirmeleri vesilesiyle başarı elde ettiklerine dikkat çekti.

Hedefinin LGS sürecinde kendisini motive ettiğini ifade eden Seçen, "LGS Şırnak il birincisiyim. Sınav sonuçları açıklandığında il birincisi olmak tabii ki beni duygulandırmıştı. Bu dereceyi aldığım için kendimi gururlu hissetmiştim açıkçası. Sınavdan çıkmış ve başarı elde etmiş olmanın rahatlığı da vardı. Kendinizi iyi tanıdığınıza göre nasıl çalışmanız gerektiği değişir. Daha düzenli bir yapınız varsa kendinize program yaparsınız. Ya da kendi programınızı kendi hayatınıza göre yapabilirsiniz. Genel olarak bir sır verecek olursam, disiplinli, azimli ve kararlı olmak lazım. Kendi başarımda sabahları erken uyanıp okula giderdim. Öğleden sonra özel dershaneye giderek akşama 7’de eve geliyordum. Kendimi yormayacak şekilde çalışıyordum. En verimli olduğum vakitler okul ve dershane olmadığı günlerdi. Bu günlerde günlük program yapıyordum. Kendi programımı uygulayıp çalışmam beni daha çok motive ediyordu. Tüm gün çalışmak yorucu geliyor. Çünkü sürekli okul ve dershanedeyiz. Bu daha çok yorucu oluyor ve insanın dinlenmesi gerekiyor. Bedensel ve psikolojik olarak dinlenme daha faydalı olacaktır. LGS hazırlık sürecinde hobilerimden de geri durmadım. Kitap okumak, müzik dinlemek ve resim çizmeyi seviyordum. Ama bu hobilerimi derslerimi aksatmadan yapıyordum. Hobileri dersin üstüne koymamak gerek. Büyük hedefleriniz elbet olmalı ama bu sizi üzecek veya kahredecek seviyede olmamalı. Kazanamadığınızda kendinizi harap edip başaramadım psikolojisine girmemek gerekiyor. Ama hedefinizin olması gerekiyor. Çünkü hedefler insanları motive etmektedir. Benim de hedefim vardı, şu an aldığım puanlarla istediğim liseye kaydımı yapamayacağım ama kendimi üzmek yerine emeğimin karşılığını aldım diye düşünerek girebileceğim liselere yöneldim. Hedefim beni LGS sürecinde motive etti. Hedefime ulaşmadığım için de moralimi bozmadım. Ayrıyeten sene boyunca bize destek veren Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir’e çok teşekkür ederiz. Çünkü denemelerle bu sınavı pekiştirmek çok önemliydi. Sene boyunca bize desteklerini esirgemeyen İlçe Milli Eğitim müdürümüze de teşekkür ederim" dedi.

Muhammed Botan Eliş ise LGS’de 90 sorudan 1 yanlış yaparak il birincisi olduğunu söyledi. Eliş, "Başarı sırrım olarak evde çalışırken kendi derslerimi kendim seçerdim. Okul ve dershanede hocalarım bana ayrıyeten çalışma programları veriyordu. Bu programları da çalışarak yerine getirdim. Programları düzenli ve dengeli şekilde yerine getirdiğimde kafam daha rahat olurdu. LGS bir bakıma bir son ve bir bakıma başlangıç olabiliyor. Hayatın başlangıcı olabiliyor diyebilirim. Sınava hazırlananların hedefleri üst seviyede olsun. Fakat üzülmeyeceklerini bilecekleri bir üst seviye olması lazım. Çalışma programlarını yaparak kendilerine de zaman ayırmalarını unutmamaları gerekmektedir. Bu şekilde daha verimli bir başarı elde edeceklerini düşünüyorum. Kitap okumak sadece LGS için faydalı değildir. Normal hayatımızda da bize fayda verecektir. İnsanlarla konuşmakta ve ortamlarda daha sık ve akıcı konuşmamıza yardımcı olur. Kitap okuyanların LGS’de bir tık daha başarılı olabileceğini düşünüyorum. Sınavlara çalışmaktan daha öte bir şey var, bu da destek ve güvendir. Ailelerin çocuklarına, öğretmenlerin öğrencilerine olan desteği ve güveni LGS’de daha başarılı olmalarına yardımcı oluyor. Ailem ve öğretmenlerim bana çok destek oldular. Ailelerin kendi çocuklarına karşı destek ve güven içinde olmalarını isterim. Sınav sürecinde emeği geçen herkese, öğretmenlerime, aileme ve bize verdiği kaynaklardan dolayı Cizre Kaymakamına teşekkür ederim" diye konuştu.