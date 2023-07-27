Geçtiğimiz 4 Haziran’da gerçekleştirilen Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) 500 tam puan alarak Galatasaray Lisesi’ne kabul edilen Afyonkarahisar Kocatepe Ortaokulu öğrencisi Elif Aytulun için özel bir program düzenlendi.

Kocatepe Ortaokulu öğrencisi olan ve Afyonkarahisar’dan LGS’de 500 tam puan alan 8 öğrenciden biri olma başarısı gösteren Elif Aytulun için okul yönetimi tarafından özel bir veda programı düzenledi.

Kocatepe Ortaokulu idareci ve öğretmenleri ile ailesinin göğsünü kabartan başarıya imza atan Elif Aytulun ise başarısının sırrını anlattı. Aytulun, “Eğitim sürecimde günlük ders programımın yanı sıra hafta sonu düzenlenen destek kurslarıyla birlikte evde konu tekrarları yaparak ve testler çözerek hazırlandım. Sınavda tüm soruları doğru cevaplayarak tam puan aldığım için çok mutlu olmuştum. Bu süreçte okul idarecileri ve öğretmenlerimden çok ciddi destek gördüm. Düşük hedeflerle başladığım süreçte zamanla hedeflerimi yükselttim. LGS sonrasında topladığım 500 puan ile lise eğitimi için Galatasaray Lisesi’ni tercih ettim. Gelecek için mimarlığı düşünüyorum ancak elbette zamanla değişiklik olabilir. İyi bir eğitim süreci geçirmek için çalışmaya devam edeceğim” diye konuştu.

Düzenlenen veda programında konuşan Kocatepe Ortaokulu Müdürü Tahsin Savaş, Elif’in elde ettiği başarıdan dolayı kendisini ve ailesini tebrik etti.