2023 LGS sınavında bütün soruları doğru bilerek Türkiye birincisi olan Tuğsuz Ali Ağa Ortaokulu öğrencisi Meryem Mehlika Yılmaz ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel tarafından ödüllendirildi.

Gerçekleştirilen ziyarete öğrencinin yanı sıra ailesi ve Şube Müdürü Adil Kahya da eşlik etti.

Meryem Mehlika Yılmaz’ın ziyaretinden mutluluk duyduğunu belirten Müdür Mehmet Demirel, "Geçen sene ve önceki sene olduğu gibi bu sene de bir Türkiye Şampiyonu çıkardık. Bunun için oldukça gururlu ve mutluyuz. Bilindiği üzere yaklaşık altı ay önce ülkemizi ve özellikle bölgemizi derinden sarsan büyük bir deprem yaşadık. Bu deprem sürecinde okullarımız kapalı kaldı ve öğrencilerimiz de derslerden uzak kaldı. Ancak gerek öğrencilerimizin gerekse de öğretmenlerimizin çabası ile bu dezavantajlı durumu asgari düzeyde tutup sınava hazırlanmaya çalıştık. Belki öğrencilerimizden böyle bir performans beklenmiyordu, ancak biz her zaman ve her durumda öğrencilerimizin zirvede olmasını istiyor ve bekliyoruz. Nitekim üst üste üç senedir öğrencilerimiz Türkiye Şampiyonu oluyor. Bu da bizim için gurur kaynağı oluyor. Elbette bu başarının mutfağında olan herkesin emeği var. LGS sınavında tam puan ile Türkiye birincisi olarak göğsümüzü kabartan öğrencimizi ve bu başarının mimarı öğretmenlerimizi ve ailesini kutluyorum. Başarı gösteren tüm evlatlarımızın vatanına ve milletine hayırlı birer birey olmalarını diliyorum" dedi. Gösterdiği başarıdan dolayı ödüllendirilen Meryem Mehlika Yılmaz, Müdür Mehmet Demirel’e ve kendisinin bu başarısında pay sahibi olan öğretmenlerine teşekkür etti.

Mehmet Demirel öğrencimizin göstermiş olduğu başarıdan dolayı tebrik ederek altın ile ödüllendirdi.