DENİZLi (İHA) – Denizli’de Serinhisar Atatürk Ortaokulu öğrencisi Sıla Vural, LGS sınavında bütün soruları doğru cevaplayarak 500 tam puanla Türkiye Birincisi oldu.

Denizli geçtiğimiz hafta sonunda yapılan LGS sınavında Türkiye 1.’si çıkardı. Türkiye genelinde 1 milyon 30 bin 195 öğrencinin, Denizli’de ise yaklaşık 13 bin öğrencinin katıldığı 2023 LGS’de Serinhisar Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden Sıla Vural, tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu.

Serinhisar Atatürk Ortaokulu Müdürü Ali Kaygın, öğrencilerinin böyle bir başarılı kazanacağını tahmin ettiklerini belirterek, “İyi ve sistemli çalışma her zaman başarıları getirmektedir. Sıla öğrencimiz de bunun en güzel örneği olarak başarı göstermiştir. İlçemize bu gururu yaşatan öğrencimizi, onu yetiştiren ailesini ve bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm öğretmenlerini canı gönülden tebrik ederim” dedi.