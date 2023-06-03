Erzincan’da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) öncesi bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişi Miktat Taylan, İl Millî Eğitim Müdür Vekili Murat Demir ve ortaöğretimden sorumlu Şube Müdürü Hasan Güneş başkanlığında, eğitim müfettişleri, şube müdürleri ve merkez ilçedeki resmi/özel ortaokul müdürlerinin katılımıyla Liselere Geçiş Sistemi (LGS) öncesinde bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Mili Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda 4 Haziran 2023 Pazar günü ülke genelinde yapılacak sınavın uygulanışında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Sınavla ilgili il genelinde yapılan hazırlıklar ile sınavın sorunsuz gerçekleştirilebilmesi için alınan tedbirler değerlendirildi.