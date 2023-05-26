Yaklaşan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) öncesi öğrenciler çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ederken, Radikal Eğitim Kurumları Özel Derece Sınıf Koordinatörü Murat Acet, LGS’ye girecek olan öğrencilere ve ailelerine tavsiyelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS tarihi 4 Haziran olarak belirlendi. Sınava bir aydan az kaldığını hatırlatan Radikal Eğitim Kurumları Özel Derece Sınıf Koordinatörü Murat Acet, “LGS’ye kalan zamanı verimli değerlendirmenin kilit kavramları zamanı planlamak, yönetmek ve yaşamı sadeleştirmek olmalıdır. Bunun en doğru yolu, tüm yıla yayılan çalışmalarınızı gerçekçi bir şekilde değerlendirerek kalan süre için uygulanabilir bir planlama yapmaktır” dedi.

“Deneme sınavları psikolojik olarak size iyi gelecektir”

Sınava girecek olan öğrencilere tavsiyeler veren Acet, “Daha iyi ve hedefe yönelik bir çalışma için artık uzun uzadıya konu anlatımlarına ağırlık vermek, yıllara göre soru dağılımında çıkmış konulardan yüzlerce soru çözmek gibi sınavın mantığından ve hedeflerinizden uzaklaştıran çalışmalar yerine, eksik konularınızı tespit ederek özet tamamlama çalışmaları yapmak, soru gelme ihtimali yüksek konulara öncelik tanımak ve soru çözme pratiğinizi geliştirmeye yönelik uygulamalara ağırlık vermek sınav başarısına uygun stratejik davranışlar olacaktır. Ayrıca bu dönemde gerçek sınavın provası nitelinde uygulanacak deneme sınavları, psikolojik olarak sınava hazır hale gelmenize ve kaygınızın azalmasına yardımcı olacaktır. Geçmiş geleceğin habercisidir vurgusundan yola çıkarak özellikle önceki yılların sınav sorularının ve MEB’in yıl boyunca yayımladığı örnek soruların incelenmesinin ve çözülmesinin sınav sürecine ve sınav performansına katkısı da oldukça önemlidir. Sınavlarda her yıl birbirine benzer soruların yer alması, soruların konu dağılımları, soru tipleri ve soruların zorluk ve kolaylık durumlarını bilmenin en iyi yolu bu” ifadelerini kullandı.

“Gereksiz panik ve gerçek dışı kaygılar sizi etkilemesin”

Acet, “Bu dönemde hem fiziksel hem de psikolojik olarak yaşamınızı sadeleştirmek sınav performansınızın artmasına ve sorunlarınızın üstesinden gelebilme inancınızın yükselmesine katkı sunacaktır. Gereksiz panik, gerçek dışı kaygılar ve azalan sürenin oluşturduğu baskılar sizi etkilemesin. Bunlardan kurtulmak için başta sağlıklı yeme-içme ve uyku düzeni olmak üzere olumlu düşünce ve davranışlarınızı sayıca artırmalı ve planlı ve dengeli olmak şartıyla yorucu olmayan egzersizlere sosyal faaliyetlerle kendinizi daha rahat hissedeceğimiz etkinliklere, kısa molalara yer verebilirsiniz. Böylesi bir tavır sınavın yaşamınızdaki gerçek yerini almasını sağlayacak ve bizi daha zinde tutacaktır" diye konuştu.

Ailelere tavsiyeler

Sınav zamanı yaklaştıkça ailelere düşen görevlerin de arttığını bildiren Acet, şunları söyledi: “Sınav süreci, çocuklarınız kadar sizlerin de tüm imkanlarınızı seferber ettiğiniz kaygılı ve zorlu bir dönem. Çocuklarınızın eğitim ve yaşam şartlarını güçlendirmek, sağlıklı ve mutlu gelecekler oluşturabilmek için giriştiğiniz bu çabanın sonucunda onları hep başarılı ve hep en önde görmek istiyorsunuz. Bu sizin en doğal hakkınız. Yaşamda başarı kadar başarısızlık da söz konusu. Çocuklarınızın bu en zor döneminde onları desteklemek, başarıya giden yolda onlara uygun ortamı oluşturabilmek için teşvik edici ve dengeleyici bir rol üstlenmelisiniz. Yüksek başarı beklentisi ve çevre baskısı içinde sıkışan çocuklarınızı ulaşılabilir hedeflere yönlendirmeye gayret etmelisiniz. Herkes bir şeyler yapabilir düşüncesini aklınızdan çıkarmayın ve onları kısır çekişmelere ve kıyaslamalara kurban etmeyin. Çünkü böylesi zor süreçlerde duygusal davranmak beklenenin aksine sonuçlar doğurabilir."