DENİZLİ (İHA) – Denizli’de LGS birincisi Serinhisar Atatürk Ortaokulu öğrencisi Sıla Vural’a hayırsever bir işadamı tarafından eğitim hayatı boyunca destek verileceği belirtildi.

LGS sınavın Türkiye birincisi olarak şampiyonlarının arasına ismini yazdıran Serinhisarlı Ortaokul öğrencisi Sıla Vural, çok çalışmanın getirdiği başarıyı yakalamak için verdiği mücadelesinin karşılığını aldı. Serinhisar Ortaokul Müdürü Ali Kaygın, Okul Aile Birliği Onursal Başkanı Ahmet Tokgöz, Sıla Vural’ın Babası Murat Vural ve başarılı öğrenciyi okulda ziyaret eden hayırsever işadamı Kadir Ozansoy, başarılı öğrenciye eğitim hayatı boyunca destek sağlayacağını belirtti.

Ozansoy, “İlçemizden böyle başarılı bir öğrencinin çıkması beni gururlandırdı. Sıla kızımızın LGS sınavlarında böylesine büyük bir başarı elde etmesini basından öğrendim. Onur duydum. Sıla kızımızın bundan sonraki eğitim öğretim yaşamında kendisini maddi ve manevi olarak destekleme kararı aldım. Başarılı çocuklarımıza destek olmalıyız. Her türlü desteği sağlamaya hazırız” dedi.

Okul Aile Birliği Onursal Başkanı Ahmet Tokgöz de “İlçemizden böyle başarılı öğrencilerin çıkması, hepimiz için onur ve gurur kaynağıdır. Kızımıza her türlü desteği sağlamaya hazırız” diye konuştu.

Hayırsever işadamı ve Okul Aile Birliğine anlamlı destekleri için teşekkür eden Okul Müdürü Ali Kaygın ise “Bölgemizde başarıları takdir eden, onlara sahip çıkan insanların olması bizi son derece mutlu etti. Bizleri yalnız bırakmayan Kadir Beye ve Ahmet Beye, öğrencimiz, ailesi ve Atatürk Ortaokulu ailesi olarak çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.