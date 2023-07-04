Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin liselere yerleşme süreçlerinde destek olmak amacıyla 81 il ve ilçe merkezlerinde "tercih danışmanlığı" hizmeti başlattı.

Millî Eğitim Bakanlığınca, 19 Temmuz’a kadar sürecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinde, Denizli’de 279 LGS Tercih Danışmanlığı Birimi oluşturularak tercih yapacak öğrenci ve velilerine hizmet vermeye başladı. Öğrenciler; lise tercih danışmanlığı hizmetini, mezun oldukları ortaokullar, il ve ilçe rehberlik araştırma ve halk eğitimi merkezlerine müracaat ederek alabilecek. Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici yaptığı açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığımızca 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanması ile öğrenci ve velileri tercih heyecanı sardı. Tercih sürecinde öğrencilerimizin hedefledikleri okullarda eğitim görmeleri adına uzman rehber öğretmenlerimizle onların hizmetindeyiz. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 3-19 Temmuz 2023 tarihleri arasındaki LGS tercih sürecini öğrencilerimizin ve velilerimizin en iyi şekilde geçirmelerini adına tüm Ortaokullarımızda, Halk Eğitim Merkezlerimiz ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde oluşturulan Tercih Danışmanlığı Birimlerinde hizmet vermeye başladık” dedi.

Danışmanlar, öğrencilere tercihlerinde rehber olacak

Tercih danışmanlığı süresince öğrencilere ilgi, değer ve yetenekleri istikametinde bir üst öğrenim kurumuna geçişlerinde rehberlik edilecek. Tercih edilecek liselerin, özel durumu olan öğrencilere ilişkin şartları detaylı olarak aktarılacak. Öğrenci ve velinin birbirlerinden farklı istek ve beklentilerinin olabileceği göz önünde bulundurularak bu durumun bütünsel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi sağlanacak. Öğrenci ve velilerin bu çerçevede yönlendirilmesi, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlarla sağlanacak. LGS yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre yenilenerek süreç bitene kadar erişime açık olacak.

Merkezî ve yerel yerleştirme yapılacak

LGS merkezî sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 3 Temmuz’da başlatılan tercih başvuruları, 19 Temmuz’a kadar sürecek. Adaylar, "merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapacak. Denizli’de bu yıl merkezî sınav puanına göre öğrenci alan; Fen ve Sosyal Bilimler Liselerine 960, Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liselerine 450, Özel Program ve Proje Uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine 480, Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerine 440 öğrenci yerleştirilecek.