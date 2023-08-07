Emirgan Köftecisi Şefi Gökhan Karakuş, vatandaşların köfte yaparken dikkat etmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirerek, “Köfte harcı yoğurulduktan sonra bir gün dinlendirilirse çok lezzetli bir köfte ortaya çıkar” dedi.

Emirgan Köftecisi Şefi Gökhan Karakuş lezzetli bir köftenin nasıl yapılacağı konusunda vatandaşlarda önerilerde bulundu. Köfte için alınan kıymanın taze olmasının çok önem arz ettiğini dile getiren Karakuş, köftenin lezzetli olması için kısık ateşte pişirilmesi gerektiğini söyledi. Şef Gökhan Karakuş, köftenin piştiğini renginden anlamanın kolay olduğunu belirterek, “Köftemizde yüzde 80 dana eti, yüzde 20 kuzu eti kullanıyoruz. İçerisinde kırmızıbiber, sivri biber, soğan ve sarımsakta mevcut. Lezzetli bir köfte için en önemlisi taze ettir. Taze bir et olmaz ise lezzetli bir köfte de olmaz. Köfteyi tahmini 10 dakika yoğurup, istediğimiz kıvama getirdikten sonra gramajlara ayırıp, basım işlemini yapıyoruz. Daha sonra köfte dinlenip, pişirmeye hazır hale geliyor. Köftenin piştiğini renginden anlamak kolay. Köftenin rengi değiştiği zaman çevirip, diğer yüzünü pişiriyoruz. Püf nokta olarak köfte harcı yoğurulduktan sonra bir gün dinlendirilirse çok lezzetli bir köfte ortaya çıkar. İyi bir köfte için eti güvenilir yerlerden almak gerekiyor. Bir sonraki konu ise dediğim gibi köfte harcı hazırlandıktan sonra dinlendirilmesi ve ızgarada pişerken kısık ateşte ve sık sık çevrilmesi önemlidir” ifadelerini kullandı.