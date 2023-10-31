Coğrafi işaretli Antalya piyazının olmazsa olmazı olan Çandır fasulyesinin hasatı yapıldı. Konyaaltı Belediyesi tarafından Yarbaşçandır Mahallesi’nde 5 bin metrekare alanda ekimi yapılan fasulyeler toplandı.

Konyaaltı Belediyesi’nin Yarbaşçandır Mahallesi’nde mülkiyeti kendisine ait 5 bin metrekarelik alanda ekimini yaptığı Çandır fasulyesinin hasadı tamamlandı. Coğrafi işaretli Antalya piyazının olmazsa olmazı olan Çandır fasulyesinin hasatı bayram havasında geçti. Antalya’nın önemli bir değeri olan Çandır fasulyesinin yok olmasını engellemek ve ülke genelinde bilinirliğini artırarak bölge çiftçisini üretime teşvik etmek amacıyla ekilen fasulyenin hasatı üreticilerin yüzünü güldürdü.

Çandır fasulyesinin Yarbaşçandır Mahallesi’nde 200 yıldır yetiştirildiğini, fakat son yıllarda bu üretimin kaybolmaya yüz tuttuğunu belirten Yarbaşçandır Mahalle Muhtarı Kemal Eke, “Son zamanlarda Çandır fasulyesi kurumaya yüz tutmuştu. Ama Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen’in desteğiyle belediyenin kendi arsasında yeniden Çandır fasulyesi yetiştirilmeye başlandı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımız da bu üretimin ardından Çandır fasulyesini yeniden ekmeye başladı. Artık bölgemizde yılda 30-40 ton arasında Çandır fasulyesi hasatı yapmaktayız” dedi.

Yarbaşçandır Mahallesi sakini Ramazan Istıl da “Konyaaltı Belediyesi’nin çalışmalarıyla Çandır fasulyesi yeniden değerli hale geldi. Çandır fasulyesinin üretimi arttı. Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Üretim atttı"

Çandır fasulyesinin önemli bir değer olduğunu dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Sadece bu yörede üretilen bir tür Çandır fasulyesi. Bu üretim 200 yıllık. Fakat son yıllarda fasulye üretimi yok olmaya yüz tutmuş. Bu kültürün yok olmasını istemedik ve bu doğrultuda harekete geçerek bölgede 5 bin metrekare alanda fasulye ekimi yaptık. Ardından gerçekleştirdiğimiz Fasulye Şenliğimiz ile de ürünün bilinirliliği arttı. Üreticimiz de bu ürünü yeniden yetiştirmek için harekete geçti. Coğrafi işaretli Antalya piyazının da vazgeçilmezi olan Çandır fasulyemizin üretiminin artması bizleri çok sevindirdi. Çiftçilerimizin emeklerine sağlık” diye konuştu. Konyaaltı Belediyesi’nin HayatPark’ta gerçekleştireceği Fasulye Şenliği de önümüzdeki günlerde yapılacak.