Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın’da termometreler 40 derecenin üzerine çıkarken, dağların zirvesinden tezgahlara gelerek şerbeti ile beraber damak çatlatan lezzet kar helvası, aynı zamanda vatandaşların yaz sıcaklarında serinlemesine çare oluyor.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte ülke genelinde hava sıcaklıklarında artış yaşanırken, Aydın’da da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladı. Aydın’da termometreler 40 derecenin üzerine çıkarken, vatandaşlar da serinlemenin yollarını arıyor. Merkez ilçe Efeler’de serinlemeye çalışan vatandaşlar ise asırlık gelenek kar helvası ile serinliyor. Hemen her köşe başında bulmanın mümkün olduğu kar helvacıları çarşıları renklendirirken, yıllardır Tabakhane Köprüsü mevkiinde çeşit çeşit kar helvaları ile vatandaşları serinleten Zuhuri Kibar, “En sıcaklarda biz serinletiyoruz vatandaşları” dedi. Vatandaşların serinlemek için en çok tercih ettiği ürünler arasında bulunan yaz aylarının vazgeçilmezi kar helvası, lezzetiyle de vatandaşları kendisine çekiyor.

“Vatandaşları biz serinletiyoruz”

Kar helvasının sıcaklarda vazgeçilmez lezzetlerden olduğunu ifade eden Zuhuri Kibar, “Yaklaşık 20 yıldır babamın yanında bu mesleği yapıyorum. Aydın’ın Madran Dağı’nda toplanan karlar orada bulunan vatandaşlar tarafından toplanarak toprak altına gömülür. Yaz aylarında her gün depoladıkları karları kesip kesip bize ulaştırıyorlar, bizler de müşterilerimize sunuyoruz. Şu an işlerimiz çok iyi, vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Dondurmalı, karadutlu, vişneli gibi çeşitlerimiz var. Vatandaşlar kendi damak zevklerine göre seçim yapabiliyorlar. Sıcaklarda Aydınlıları bizler serinletiyoruz, herkes serinlemeye buraya geliyor. Bardağını 15 TL’den satıyoruz” dedi.

“Denize gitmeye gerek yok”

Kar helvasının Aydınlıların olmazsa olmazı olduğunu belirten Osman Yan, “Aydın’ımızın yüksek yaylalarında bu olay meşhur. Kışın yağan karı basarlar, karadut da ova kesiminde boldur. Kar helvası Aydınlıların olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Her gördüğüm yerde, ulaşabildiğim her yerde mutlaka yerim. Zaman, mekan saat fark etmiyor ve yemeyen herkesin de denemesini tavsiye ederim” diye konuştu.

Denize girmiş kadar serinlettiğini ifade eden Mustafa Taşkın ise, “Ferahlayacaksan denize gitmeye gerek yok. Kar helvası insanı en az denize gitmiş kadar serinletir. Kar helvası yaz aylarının vazgeçilmezleri arasında ilk sırayı alır” şeklinde konuştu.