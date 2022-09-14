Fatih Belediyesi KARINCA Eğitim Biriminin düzenlediği “Lezzet Ustası Kadınlar” adlı yemek yarışmasında 138 kadın lezzetlerini yarıştırdı.

Fatih Belediyesi KARINCA Eğitim Biriminin düzenlediği “Lezzet Ustası Kadınlar” adlı yemek yarışmasında 138 kadın lezzetlerini yarıştırdı.

Fatih Belediyesi KARINCA Eğitim Birimi tarafından Fatih Belediyesi Topkapı Sosyal Tesisleri’nde “Lezzet Ustası Kadınlar” yarışması gerçekleştirildi. El açması börekler ve hamur tatlıları kategorilerinde yapılan yarışmaya 138 kadın katıldı. Şef Rüzgar Sünbül, Şef Hayri Altay, Şef Mehmet Fatih Kalaycıoğlu, Şef Sefa Sabırlı ve Şef Uğur Girdik yarışmada lezzetleri değerlendirdi. Ödül töreni ise Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. 1’inciye 10 bin, 2’nciye 7 bin 500, 3’üncüye ise 5 bin TL para ödülü verildi.

“Herkes benim revanimi çok sever”

Yarışmacılardan Leyla Eriş, “Gün güzel geçiyor. Fındıkzade’de oturuyorum, revani tatlısı ile katıldım. İlk defa böyle bir yarışmaya katılıyorum. Herkes benim revanimi çok sever. Ben de katılayım dedim. Herhangi bir iddiam yok, arkadaşlara başarılar diliyorum” dedi.

“İddialıyım, lezzetime güveniyorum”

Sokak simitleri ile yarışmaya katılan Havva Yılmaz, “İddialıyım, sunumuma güveniyorum, lezzetime güveniyorum. Arkadaşlara başarılar diliyorum. Jürilerden olumlu, güzel tepkiler aldım. Hayırlısı diyelim. Buraya katılıp bu atmosferi yaşamak çok güzel bir duygu” dedi.

“Birinci olursam hayır yapacağım”

Hacer Müge Polat, “Çok güzel geçiyor, iddialıyım. Ben Arnavut böreği ile katıldım. Yengem için katıldım yarışmaya. Birinci olursam onun hayrına hayır yapacağım kazandığım parayla” diye konuştu.

“Çok farklı börekler yiyoruz”

Yarışmanın jürilerden Şef Rüzgar Sbül, “Hepsi annemiz, ablamız. Böreklerine bakıyoruz. Farklı alanlarda çok güzel yaptılar. Fatih’teyiz, çok farklı börekler yiyoruz, ondan sonra tatlıya geçiyoruz. İki günden beri yoktu. Şimdi yiyoruz artık, bakalım neler olacak göreceğiz? Baktığımız zaman hepsi bizim annemiz. Biz şefler olarak hepimiz şef gözüyle bakıyoruz” dedi.