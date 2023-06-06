Agora Alışveriş Merkezi bu yıl ilk kez düzenlenen lezzet şöleninde ünlü şeflerin hünerli ellerinden çıkan Türk ve dünya mutfağının başarılı tatları ile ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşattı. Ege mutfağından dünya mutfağına uzanan lezzet yolculuğunda keyifli atölyeler, ünlü şeflerden lezzet reçeteleri ve sürpriz etkinlikler ziyaretçiler tarafından ilgi ile takip edildi.

İlk kez düzenlenen festival dopdolu programı ile lezzet tutkunlarını ağırlarken, ücretsiz olarak düzenlenen festivali ziyaret edenler keyifli workshoplar ile yeni lezzetleri keşfetti. Ünlü konuklar da sohbetleri ile gastronomi konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Agora Lezzet Festivali’nde ayrıca sağlıklı beslenme ile bedensel ve ruhsal arınmada beslenmenin önemi hakkında katılımcılar bilgilendirilerek ‘Yenilikçi lezzetler’ başlığı altında beslenme önerileri verildi. Ünlü diyetisyen Mehlika Öktem Boz, ‘Lezzetli şeyler sağlıksız mıdır?’ Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni Derya Zünbülcan, ‘Glutensiz beslenme’ Psikolog Ahmet Konya ise ‘Yeme davranışı ve duygular arası ilişki’ başlıkları altında katılımcıları aydınlattı.

Gastronominin birileştirici gücü şölene dönüştü

Festivalde ünlü şefler Şef Eyüp Gül “Baklava Hamurundan Keçi Peyniri ve Gorgonzola Soslu Rezene Salatası”, Erhan Barili “Unsuz Patlıcanlı Lazanya”, Emre Sezen “Enginar Tatlısı”, Çiler Ezgi Odabaşıoğlu “ Fit Çikolata Yapımı”, MasterChef yarışmacılarından Şef Kıvanç Karadeniz’in “Tukaş ile Basilico Fesleğenli Makarna Atölyesi” ve Şef Serpilay Salkım’ın “Feast ile Smoothie Yapımı” , MasterChef yarışmacılarından Şef Faruk Batuhan Öner “ Özgün Zeytin ile Asma Yapraklı Enginar Dolması”, Dr.Öğr. Üyesi Şef Emrah Köksal Sezgin“İnovatif İzmir Lezzetleri Seçkisi”, Şef Semen Öner’in “Ege Otlu Börek Yapımı”, , İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nın “Şeker Hamurundan Figür Yapımı, “Sushico Sushi Yapımı”, “Local Cups Kahve Yapımı, Cookshop “Magnolia Yapımı, ”La Jolies Patisserie ise “Pasta Süsleme Atölyesi”, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası “Şeker Hamurundan Figür Yapımı Atölyesi” ile Agora Avm’de müthiş tatları ziyaretçiler ile buluşturdu. Ziyaretçiler ayrıca keyifle izledikleri ve lezzetin reçetelerini öğrendikleri atölyelerde pişen özel yemek ve tatlıların workshop sonunda tadına bakma imkânı buldu.

Gonca Tokuz “Osmanlı Mutfağından Günümüze Meyveli Tatlar”, Nurhayat Talay “Antik Ege’den Günümüze Ekmek Yapımı”, Özge Şahin “Atıksız Yaşam”, ünlü astrolog Hande Kazanova “Burçlara Göre Beslenme Önerileri”, Armağan Portakal “Kahvenin Öyküsü”, Dr. Öğretim Üyesi Betül Öztürk ve Doç. Dr. Ahmet Uhri “İzmir Mutfağı Kökenleri ve Ege Mutfağı”, Serdar Çelenk “Gastronomi Turizmi”, Gönül Erkut’un “Nefes ve Beslenme”, Filiz Özkul “Astroloji Sohbetleri” başlıklı sunumları ile konukları bilgilendirdi.

Lezzet ve eğlence bir arada

Festival boyunca eğlence sokağında DJ Cemal Erkaya, Zafer Zencirli ve Tin Pan ise müzik şöleni yaşattı. Ateş Gösterisi ile heyecan zirveye çıkarken Gaffers Band konseri,Bachata dans grupları da şovları ile katılımcılara unutamayacakları bir gün yaşattı. Festival boyunca ayrıca Gökhan Öztimur’un “Lezzetli Fotoğraflar Sergisi” ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.