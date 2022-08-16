The Stevie Awards tarafından düzenlenen ve dünyanın en prestijli iş dünyası ödüllerinden olan 19. International Business Awards’ta ADM Elektrik, çevre kategorisinde Altın Stevie ödülünün sahibi oldu.

The Stevie Awards tarafından düzenlenen ve dünyanın en prestijli iş dünyası ödüllerinden olan 19. International Business Awards’ta ADM Elektrik, çevre kategorisinde Altın Stevie ödülünün sahibi oldu.

Dünyanın önde gelen iş ödüllerinden The Stevie Awards bünyesinde düzenlenen 2022 International Business Awards’ta “Yılın İletişim ve Halkla İlişkiler Kampanyası” dalında Altın Stevie’nin sahibi çevre kategorisinde ‘Leyleklere Yeni Yuva’ kurumsal sosyal sorumluluk projesiyle ADM Elektrik oldu.

Aydın, Denizli, Muğla illerindeki elektrik direklerinde, göç dönemlerinde leylekleri misafir eden ADM Elektrik, sosyal sorumluluk projesiyle ilkbahar aylarında bölgeye gelen leyleklerin güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmesi için gerçekleştirdiği çalışmalarla ödülün sahibi oldu. Bölgede yer alan 700 yuva ve her yıl ağırladığı 6 bin leylek ile doğa ve doğal yaşamın korunmasına katkı sağlayan şirket, leylek nüfusunun sürdürülebilirliği, yuvalanmaları ve sayımları için Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği ve Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü ile iş birliği gerçekleştiriyor.

ADM Elektrik Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, alınan ödül ile ilgili olarak mutluluklarını dile getirirken “2009 yılından bu yana bölgemizde leyleklere ev sahipliği yaparken sürdürülebilir bir doğa için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. 13 yılı aşkın süredir devam eden projemizde, binlerce leyleği, elektrik direklerimiz üzerine kurduğumuz yaşam platformlarımızda ağırladık. Onların ihtiyaçlarını karşılamak adına bölge halkı ve sivil toplum kuruluşları ile olan iş birliklerimize devam ediyoruz. Hizmet bölgemizde binlerce yuva ile doğanın ekolojik dengesinin korunmasına destek oluyor, 2009 yılından bu yana toplamda 80 binden fazla leyleği misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. Uluslararası anlamda önemli bir yeri olan Stevie Ödülleri’nde, bu önemli başarıyı elde etmemize vesile olan tüm ekip arkadaşlarımı gönülden kutlarım” dedi.

ADM Elektrik, daha önce de Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği’nin düzenlediği Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesinde, “Sürdürülebilir Kalkınma Ödülleri, Karada Yaşam Dalı”nda platin ödül almıştı.