Türkiye genelinde etkili olan sıcaklarda, Osmaniye’de elektrik direğinde yuvada bulunan yavru leyleği güneşten korumak için anne ve baba leylek yanından ayrılmadan gölge oluyor.

Osmaniye-Toprakkale arasında bulunan yol üzerinde yer alan elektrik direklerine yuva yapan leylekler, bahar ve yaz dönemini burada geçiriyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklığın daha da artmasından insanlar kadar hayvanlar da etkileniyor. Toprakkale yolu üzerindeki elektrik direklerine yuva kuran leylekler, gündüz saatlerinde yuvalarını terk ederek bunaltıcı sıcaktan korunmak için gölgelik alanlara giderken, yuvada henüz uçamayan yavrusu bulunan anne ve baba leylekler ise yuvadan ayrılmaması dikkat çekiyor. Leylekler gün boyu ayakta durarak yavrularını kanatlarıyla güneşten korumaya çalışıyor.

Yıllardır Osmaniye’de sokak hayvanlarının gönüllü olarak beslenme ve tedavisini üstlenen Sultan Başer, "Uzun süredir sokaktaki hayvanlar üzerinde çalışmalar yapıyorum. Bunlar besleme, sağlık ve rehabilite durumları. Neye ihtiyaçları varsa bu tarz konularda elimden geldiği kadar bireysel olarak çalışıyorum. Benim iş yerim bu güzergâhın üzerinde, hayvanlarla ilgilendiğim için dikkatimi çekti. Yol üzerinde yaklaşık 4 tane leylek yuvası var. Bu leylek yuvalarının bir tanesinde anladığım kadarıyla yavru leylek bulunmakta. Burada Osmaniye sıcağında anne ve baba leylek dönüşümlü olarak neredeyse bütün gün ayakta yavrularına gölgelik olabilecek bir şekilde duruyorlar ve yuvalarını kolay kolay terk etmiyorlar. Terk etmedikleri için de yeme içme su gibi durumlarda sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Yiyeceği bir şekilde telafi edebiliyorlar tarladan ama suyu bulmaları biraz zor oluyor" dedi.