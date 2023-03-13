Konya’nın Beyşehir ilçesinde, baharın müjdecisi olan leylekler Yeşildağ Mahallesinde bulunan leylekler vadisine gelmeye başladı.

Mart ayının ilk haftası itibariyle vadideki yuvalarına yerleşmeye başlayan leyleklerin diğer bireylerin de bölgeye gelmesiyle bu ay sonuna kadar yuvalarını tamamen doldurması bekleniyor. Doğa fotoğrafçısı Selman Sayın, leyleklerin mekanlarına gelmeye başlaması üzerine alanda bir süre fotoğraf mesaisi yaptığını belirterek, “Üç dört yuvada 7 leylek birden görerek fotoğraflama imkanı buldum. Sanırım Mart ayı sonuna kadar leylekler vadisindeki tüm yuvalar tamamen dolar diye umuyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan, leylek cenneti olarak nitelendirilen Beyşehir’e bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte göç eden leylekler, elektrik direği ve bina çatılarındaki yuvalarında da görülüyor. Beyşehir’e Mart ayında gelmeye başlayan leylekler, ilkbahar ve yaz dönemini yerleştikleri yuvalarında geçiriyor. Bahar döneminde yavrulayan leylekler, büyütüp yetiştirdikten sonra ise Ağustos ayının sonlarında toplu olarak daha sıcak ülkelere göç ediyor.