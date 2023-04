Türkiye’nin en büyük leylek kolonilerinden birisine sahip olan Konya’nın Beyşehir ilçesine ilkbahar mevsimi ile birlikte gelmeye başlayan leylekler yuvalarını doldurdu.

Beyşehir’in Yeşildağ ve Adaköy mahallelerindeki Leylekler Vadisi ile Leylekler Tepesi’nde bahar mevsiminin gelmesi ile birlikte “lak lak” sesleri yeniden duyulmaya başlandı. İlçenin göçebe konuklarının şenlendirdiği mekanlarda baharla birlikte çiçek açan ardıç ağaçlarının çevresinde yerleştikleri yuvalarında renkli görüntüler sergileyen leylekler, buradaki yaşantısına başladı. Mart ayında ilçeye gelen leylekler, Ağustos ayının sonlarına doğru ise toplu olarak daha sıcak ülkelere yeniden göç ediyor.

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, Beyşehir’in göçebe konuklarının Mart ayının ilk haftası ile birlikte gruplar halinde ilçeye gelerek yuvalarına yerleşmeye başladığını belirterek, “Leylekler Vadisi ve Leylekler Tepesi’ndeki ardıç ağaçlarının üzerinde bulunan yuvalarına kondular, hatta çiftleşmeye de başladılar” ifadelerine yer verdi.

“Bu yıl leyleklerin sayısında artış oldu”

Bu yıl ilçeye gelen leyleklerin sayısında bir artış olduğunu gözlediklerini vurgulayan Büyükkafalı, geçtiğimiz yıl olumsuz hava akımlarından dolayı gelmeleri geciken leyleklerin bu yıl ise böyle bir sorunla karşılaşmadığını belirterek, “Bu sene kolay geldiler, birlikte geldiler. Hem Leylekler Tepesi, hem de Leylekler Vadisi tamamen leyleklerle doldu, yuvalar sahiplerini yine buldu” dedi.

Türkiye’nin en büyük leylek kolonilerinden birisine ev sahipliği yapan Beyşehir’de bölgeye gelen leyleklerin yaşam sürdükleri alanların son yıllarda yapılan tanıtım ve gezi faaliyetlerinin ardından adeta bir çekim merkezi haline geldiğini anlatan Büyükkafalı, leyleklerin mekanlarının çok ziyaretçi çeken bir alan haline dönüştüğünü kaydetti. Hem fotoğraf tutkunlarının hem de kuş ve doğaseverlerin bu bölgeyi yakından görebilmek için özellikle ilkbahar ve yaz döneminde çok ziyaret gerçekleştirdiğini anlatan Büyükkafalı, dernek olarak da leyleklerin mekanlarına oldukça rağbet gören gezi ve doğa yürüyüşü programları düzenlediklerini belirtti. Büyükkafalı, leyleklerin çok fotojenik bir kuş olmasından dolayı fotoğrafçıların çok ilgisini çektiğine dikkati çekerek, “Bu yıl leylekler yine geldiklerinde kar sürprizi ile karşılaştılar. Kar yağdı, ama bugünlerde yuvalarının etrafındaki ağaçlarda açan çiçekler ile birlikte de adeta kartpostallık görüntüler sergiliyorlar. Fotoğrafçıların çok hoşuna giden manzaralar bunlar, o yüzden hem onlar hem de biz doğaseverler bu güzel yaşam alanını çok sık ziyaret ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yuvalar canlı yayından da izlenebiliyor

Fotoğraf tutkunları, kuş ve doğa severlerin canlı olarak izleyebilmesi için Leylekler Vadisi’ne geçtiğimiz yıllarda canlı yayın kameraları kurulduğunu anlatan Büyükkafalı, leyleklerin mekanlarına gelemeyenlerin de bu kameralardan leyleklerin yavrulamasından beslenmesinden dinlenmesine ve uçuşuna kadar her anını 24 saat süreyle dünyanın her köşesinden izleyebileceklerini de ifade etti. Leyleklerin yaşam sürdüğü mekanların leyleklerle şenlenmeye başlamasının ardından “lak lak” seslerinin yükselmeye başladığını da aktaran Büyükkafalı, “Leyleklere has bu sesle ziyarete gelenler hemen karşılaşıyor. Bu sesin özel bir anlamı da var. Yuvaya yem getirdiği zaman yavrularının aslında yaptığı bir sevinç gösterisi diyoruz biz. Bu mekanlara gelen ziyaretçilere biz geldiklerinde leylekleri ürkütmemeleri için sessiz olmalarını istiyoruz, böyle bir uyarı levhası da var zaten. Ama tabi gelen insan sayısı çok fazla olduğu için bölgeye zamanla artık insana da alışmış oluyorlar daha sonraki zamanlarda. Leylekler sulak alanlardan beslendiği için bu yuvalarının yakınlarında yiyecekle ilgili sıkıntı çekmiyorlar. Anne ve baba çift, yavrularını dünyaya getirdikten sonra beslemek için sürekli değişim halinde yuvaya yiyecek taşıyor. İlk geldiklerinde ise kendi beslenimleri için ekili tarlalara da iniyorlar. Burada beslenimlerini bir yandan sürdürürken diğer yandan yavrularını doğuruyorlar, büyütünce uçuş eğitimlerini vererek Ağustos ayı sonu gibi de daha sıcak olan Afrika ülkelerine doğru göç yolculuğu başlıyor” şeklinde konuştu.