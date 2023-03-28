Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havaların ısınmasıyla Sinop’un Mertoğlu köyünde bulunan yuvalarına dönmeye başladı.

İklim değişikliğinin yanı sıra kentleşme ve kirlilik gibi birçok insani faktör, leyleklerin göç yolculuğunu olumsuz etkiliyor. Sinop’un Mertoğlu köyü mevkiinde göç eden leylekler görüntülendi. Sinop’ta Mertoğlu köyü yolu kıyısındaki çeltik göllerinin hemen bitişiğini mesken tutan leylekler köy halkının ilgi odağı oldu. Uzun zamandan sonra köylerinde yeniden leylekleri gören vatandaşlar, bu görüntünün kendilerini mutlu ettiğini söylediler.

Hava şartları, iklim değişikliği, çevre kirliliği ve kentleşmenin, leyleklerin göçü sırasında hayati derecede önemli yere sahip olduğu biliniyor. İnsanların doğaya dolaylı veya direkt etkisi nedeniyle bu canlılar, göç süresince bazı tehlikeler yaşıyor. Leyleklerin bir sonraki göçe kadar tarlalarda konumlanacağı düşünülüyor.