Baharın habercisi leylekler, Kuzey Afrika ve Orda Doğu’dan binlerce kilometrelik yolculuğun sonunda bu sene de Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Leylek Apartmanı’na ulaştı.

Baharın müjdecisi olan leylekler, her sene Afrika’dan ve Orta Doğu’dan Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine gelerek, Leylek Apartmanı’na yerleşip yuvasını yapıyor. Bir iş adamı tarafından leyleklerin yuva yapması için özel olarak yaptırılan Leylek Apartmanı’na bu sene yaklaşık 15 leylek geldi. Yıllardır Kızılcahamam’ın maskotu olan leylekler ilçe halkı için baharın müjdecisi olurken, ilçeyi ziyaret edenlerin de ilgisini çekiyor. Her yıl neredeyse aynı dönemlerde Leylek Apartmanı’na gelen leyleklerin nisan ayında yumurtlaması ve mayıs ayında da yavrularına kavuşması bekleniyor. 35 günlük kuluçka süresini tamamlayan leylekler, sonbaharda tekrar sıcak bölgelere göç edecek.

Leylek Apartmanı’nın yanındaki tesisin işletmecisi olan Metin Ünlü, "25 seneden beri ben buradayım. Leyleklerimiz 25 seneden beri misafirlerimiz bizim. Her sene gelirler. Yumurtlarlar, yavrularlar ve de kışa yakın giderler. En son giderken bir veya iki tane kalır. Sonra tam kışın ortasında bir tanesi gelir, ardından da diğerleri gelirler. Burada akarsu olduğu için akarsudan beslenirler. Bazen burada yuva yaptıklarını görürüz. Ondan sonra yavrulara nasıl baktığını görürüz. Yere bir şey düşürdüğü zaman onu nasıl aldığını görürüz. Bunlarla biz dostuz, komşuyuz. Bizim misafirlerimiz bunlar. Yan taraftaki tesisteki arkadaşımız böyle bir şey yaptı. Güzel de yaptı, kendisine teşekkür ediyoruz. Kızılcahamam’a misafirhane gibi leylekler için yuva açtı" dedi.