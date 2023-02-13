Cenaze namazına Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, CHP İlçe Başkanı Recep Eren, AK Parti Horasan İlçe Başkanı Recep Karataş, akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ekiplerin enkazda yaptığı arama kurtarma çalışmalarında Eren ailesinden 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Leyla Eren, Yasemin Eren, Murat Eren, Fırat Eren, anne Nurgül Eren’in cenazeleri memleketleri Horasan ilçesine getirildi. Orta camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Horasan Mezarlığına defnedildiler.

Kahramanmaraş merkezli 7.7’lik depremin ardından enkaz altında kalan Erzurum’un Horasan ilçesi nüfusunu kayıtlı Kahramanmaraş’ta Psikolojik Danışman olarak görev yapan Leyla Eren ve birlikte yaşadığı ailesi Yasemin Eren, Murat Eren, Fırat Eren, anne Nurgül Eren, Mis apartmanında yaşanan deprem nedeniyle yıkılan evin enkazında kaldılar.

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